Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия

Роналду забил 111-й гол за Португалию. Он мировой рекордсмен по голам за сборную

01 сентября, 23:48

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на отборочный матч ЧМ-2022 против Ирландии.

На 12-й минуте он не реализовал пенальти, но во втором тайме сделал дубль: забил на 89-й и шестой добавленной минутах. Второй гол стал победным для Португалии.

Роналду не забил пенальти вратарю из третьей английской лиги. Перед ударом он дал защитнику пощечину

Это 111-й гол Роналду за Португалию. Он стал абсолютным мировым рекордсменом по голам за сборную. Предыдущий рекорд принадлежал иранцу Али Даеи.

Роналду 36 лет. Он выступает за сборную Португалии с 2003 года. Вместе с командой он выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.

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Источник:
Гол.ру
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