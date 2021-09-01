Роналду забил 111-й гол за Португалию. Он мировой рекордсмен по голам за сборную

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на отборочный матч ЧМ-2022 против Ирландии.

На 12-й минуте он не реализовал пенальти, но во втором тайме сделал дубль: забил на 89-й и шестой добавленной минутах. Второй гол стал победным для Португалии.

Роналду не забил пенальти вратарю из третьей английской лиги. Перед ударом он дал защитнику пощечину

Это 111-й гол Роналду за Португалию. Он стал абсолютным мировым рекордсменом по голам за сборную. Предыдущий рекорд принадлежал иранцу Али Даеи.

Роналду 36 лет. Он выступает за сборную Португалии с 2003 года. Вместе с командой он выиграл Евро-2016 и Лигу наций-2019.