Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия

Роналду не забил пенальти вратарю из третьей английской лиги. Перед ударом он дал защитнику пощечину

01 сентября, 22:50

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на отборочный матч к ЧМ-2022 против Ирландии.

На 12-й минуте он не реализовал пенальти – удар отбил вратарь «Портсмута» (третья английская лига) Гэвин Базуну.

Перед исполнением удара Роналду дал пощечину защитнику Даре О'Ши, который помешал ему поставить мяч на точку. Судья не показал желтую карточку.

Роналду забил за сборную Португалии 109 голов. Ему не хватает одного мяча, чтобы обойти мировой рекорд иранца Али Даеи, у которого столько же голов.

Это 28-й раз, когда Роналду не забивал пенальти. У него 139 реализованных ударов за карьеру во всех турнирах.

Матч завершен
Португалия
Роналду 89
Роналду 90
2:1
Матч завершен
Ирландия
Иган 45
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Источник:
Гол.ру
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