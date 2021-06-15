Криштиану Роналду
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Португалия
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#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Португалия #Евро-2016

Все голы Роналду на Евро. Забивал в восьми матчах, больше половины – двум сборным

час назад

dpa/Global Look Press

Криштиану Роналду официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он забил за карьеру 11 голов на Евро. До матча Португалии и Венгрии (3:0) Роналду делил первое место с Мишелем Платини – у них было по девять мячей на чемпионатах Европы. Платини забил все голы на одном турнире, а Роналду теперь растянул рекорд сразу на пять.

Роналду забил 11 голов в восьми матчах Евро. Самыми результативными турнирами были Евро-2012 и Евро-2016, где Роналду имел по три гола. Чаще всего он забивал Венгрии (4) и Нидерландам (3). Сборная Чехии пропустила от Роналду два гола, Греция и Уэльс – по одному. Португалия проиграла только один матч Евро, когда забивал Роналду.

Роналду стал лучшим игроком матча Венгрии и Португалии. Он забил дважды и установил три рекорда

Когда и кому забивал Роналду:

Евро-2004. Два гола

❌ 12.06.2004. Португалия – Греция – 1:2

✅ 30.06.2004. Португалия – Нидерланды – 2:1

Евро-2008. Один гол

✅ 11.06.2008. Чехия – Португалия – 1:3

Евро-2012. Три гола

✅ 17.06.2012. Португалия – Нидерланды – 2:1 (2)

✅ 21.06.2012. Чехия – Португалия – 0:1

Евро-2016. Три гола

➖ 22.06.2016. Венгрия – Португалия – 3:3 (2)

✅ 06.07.2016. Португалия – Уэльс – 2:0

Евро-2020. Пока два гола

✅ 15.06.2021. Венгрия – Португалия – 0:3 (2)

Официальный твиттер Евро-2020 рассказал, что еще ни один игрок в истории не играл и не забивал на пяти Евро подряд. Сейчас Роналду остается лучшим бомбардиром сборной Португалии – 106 голов. Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит Али Даеи, который забил 109 голов в составе Ирана. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.

 Роналду уже 36 лет. Перед игрой с Венгрией он объяснял, что постоянно меняется. Еще Роналду говорил: «Я сосредоточен на игре в сборной Португалии и не думаю о клубном будущем. Вы не проводите матчи такого масштаба каждый день. Это мой пятый чемпионат Европы, но воспринимается на уровне первого».

Как Роналду изменился за эти годы:

Евро-2004

Global Look Press

Евро-2020

dpa/Global Look Press

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