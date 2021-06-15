Все голы Роналду на Евро. Забивал в восьми матчах, больше половины – двум сборным
Криштиану Роналду официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он забил за карьеру 11 голов на Евро. До матча Португалии и Венгрии (3:0) Роналду делил первое место с Мишелем Платини – у них было по девять мячей на чемпионатах Европы. Платини забил все голы на одном турнире, а Роналду теперь растянул рекорд сразу на пять.
Роналду забил 11 голов в восьми матчах Евро. Самыми результативными турнирами были Евро-2012 и Евро-2016, где Роналду имел по три гола. Чаще всего он забивал Венгрии (4) и Нидерландам (3). Сборная Чехии пропустила от Роналду два гола, Греция и Уэльс – по одному. Португалия проиграла только один матч Евро, когда забивал Роналду.
Роналду стал лучшим игроком матча Венгрии и Португалии. Он забил дважды и установил три рекорда
Когда и кому забивал Роналду:
Евро-2004. Два гола
❌ 12.06.2004. Португалия – Греция – 1:2
✅ 30.06.2004. Португалия – Нидерланды – 2:1
Евро-2008. Один гол
✅ 11.06.2008. Чехия – Португалия – 1:3
Евро-2012. Три гола
✅ 17.06.2012. Португалия – Нидерланды – 2:1 (2)
✅ 21.06.2012. Чехия – Португалия – 0:1
Евро-2016. Три гола
➖ 22.06.2016. Венгрия – Португалия – 3:3 (2)
✅ 06.07.2016. Португалия – Уэльс – 2:0
Евро-2020. Пока два гола
✅ 15.06.2021. Венгрия – Португалия – 0:3 (2)
Официальный твиттер Евро-2020 рассказал, что еще ни один игрок в истории не играл и не забивал на пяти Евро подряд. Сейчас Роналду остается лучшим бомбардиром сборной Португалии – 106 голов. Мировой рекорд по голам за сборную принадлежит Али Даеи, который забил 109 голов в составе Ирана. Мы рассказывали о нем в отдельном материале.
Роналду уже 36 лет. Перед игрой с Венгрией он объяснял, что постоянно меняется. Еще Роналду говорил: «Я сосредоточен на игре в сборной Португалии и не думаю о клубном будущем. Вы не проводите матчи такого масштаба каждый день. Это мой пятый чемпионат Европы, но воспринимается на уровне первого».
Как Роналду изменился за эти годы: