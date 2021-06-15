Все голы Роналду на Евро. Забивал в восьми матчах, больше половины – двум сборным

Криштиану Роналду официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы. Он забил за карьеру 11 голов на Евро. До матча Португалии и Венгрии (3:0) Роналду делил первое место с Мишелем Платини – у них было по девять мячей на чемпионатах Европы. Платини забил все голы на одном турнире, а Роналду теперь растянул рекорд сразу на пять.

Роналду забил 11 голов в восьми матчах Евро. Самыми результативными турнирами были Евро-2012 и Евро-2016, где Роналду имел по три гола. Чаще всего он забивал Венгрии (4) и Нидерландам (3). Сборная Чехии пропустила от Роналду два гола, Греция и Уэльс – по одному. Португалия проиграла только один матч Евро, когда забивал Роналду.

Роналду стал лучшим игроком матча Венгрии и Португалии. Он забил дважды и установил три рекорда