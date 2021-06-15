Евро-2020
Португалия
Венгрия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Португалия #Венгрия

Вот такой Евро нам нравится. Больше 60 тысяч человек на матче Венгрия-Португалия!

2 часа назад

На Евро-2020  только в Будапеште на стадион пускают без ограничений. Дело в том, что Венгрия привила от ковида уже половину населения.

Поэтому на матче ВенгрияПортугалия была непривычная картина. Почти полный стадион. 61 тысяча из 68 возможных.

Перед игрой фанаты устроили эпичное шествие.

Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны

 

И мы до сих пор не верим, что стадион полный. Вау-вау-вау, красота!

Сайт УЕФА

Все фото: dpa / global look press
Еще по теме
Все голы Роналду на Евро. Забивал в восьми матчах, больше половины – двум сборным
Сравните Португалию на Евро-2020 и Евро-2016. Состав изменился наполовину
«Я *** твою албанскую мать». Австриец Арнаутович оскорбил македонцев – УЕФА завел дело
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Португалия
#Венгрия