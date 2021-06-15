Вот такой Евро нам нравится. Больше 60 тысяч человек на матче Венгрия-Португалия!

На Евро-2020 только в Будапеште на стадион пускают без ограничений. Дело в том, что Венгрия привила от ковида уже половину населения.

Поэтому на матче Венгрия – Португалия была непривычная картина. Почти полный стадион. 61 тысяча из 68 возможных.

Перед игрой фанаты устроили эпичное шествие.

Будапешт – единственный город Евро-2020, который открыл трибуны полностью. Потому что Венгрия вакцинировала уже половину населения страны