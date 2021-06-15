Португалия играла с Венгрией на победном Евро-2016. В старте остались четыре игрока, Роналду не изменился – дубль

Португалия и Венгрия встретились в матче группового этапа Евро-2020. До этой игры команды проводили между собой 14 игр. Португалия побеждала в них десять раз, Венгрия – ноль. Пересекались они и на групповом этапе Евро-2016. Там сыграли со счетом 3:3, а Португалия позже стала чемпионом Европы. Между этими играми прошло пять лет.

Криштиану Роналду стал лучшим игроком того матча. Он забил два мяча, а тренер Португалии Сантуш потом рассуждал: «Криштиану всегда занимается этим. Он забивает, потому что стремится к победе. Всегда идет вперед. Эта игра повысила его уровень уверенности». Следующий гол на том турнире Роналду забил в полуфинале с Уэльсом.

В той игре была и еще одна история. Золтан Гера забил в возрасте 37 лет и 62 дней. Фанаты признали тот гол лучшим на турнире.