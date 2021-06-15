Португалия играла с Венгрией на победном Евро-2016. В старте остались четыре игрока, Роналду не изменился – дубль
Португалия и Венгрия встретились в матче группового этапа Евро-2020. До этой игры команды проводили между собой 14 игр. Португалия побеждала в них десять раз, Венгрия – ноль. Пересекались они и на групповом этапе Евро-2016. Там сыграли со счетом 3:3, а Португалия позже стала чемпионом Европы. Между этими играми прошло пять лет.
Криштиану Роналду стал лучшим игроком того матча. Он забил два мяча, а тренер Португалии Сантуш потом рассуждал: «Криштиану всегда занимается этим. Он забивает, потому что стремится к победе. Всегда идет вперед. Эта игра повысила его уровень уверенности». Следующий гол на том турнире Роналду забил в полуфинале с Уэльсом.
В той игре была и еще одна история. Золтан Гера забил в возрасте 37 лет и 62 дней. Фанаты признали тот гол лучшим на турнире.
Смотрим на разницу по стартовым составам в двух матчах Португалии и Венгрии:
Евро-2016 | Евро-2020
Руй Патрисиу | Руй Патрисиу
Виеринья | Нельсон Семеду
Пепе | Пепе
Рикардо Карвалью | Рубен Диаш
Элизеу | Рафаэль Геррейру
Жоау Мариу | Бруну Фернандеш
Виллиам Карвалью | Виллиам Карвалью
Жоау Моутинью | Данилу Перейра
Андре Гомеш | Бернарду Силва
Нани | Диогу Жота
Криштиану Роналду | Криштиану Роналду
Руй Патрисиу остается первым вратарем сборной. Виллиам Карвалью за это время уехал в «Бетис». Пепе уже 38 лет, сейчас играет в «Порту». Криштиану Роналду стал первым игроком, который сыграл сразу на пяти чемпионатах Европы. Еще он опередил по количеству матчей на ЧМ и ЧЕ всех европейских игроков.
Роналду превзошел рекорд Швайнштайгера по матчам на ЧЕ и ЧМ. Теперь у него 39 игр
В составах на эти два матча есть и другие пересечения. Моутинью тогда был в основе, сейчас – в запасе. Геррейру, Данилу Перейра и Бернарду Силва проделали обратный путь. Саншеш в 2016-м вышел на замену, а теперь тоже остался на скамейке. Повторяется и запасной вратарь Антони Лопеш. Средний возраст состава Португалии сейчас составляет 27,7 года, стоимость – 882,5 миллиона евро.
Есть интересное пересечение через тренера Португалии Фернанду Санштуша. Тогда Сантуш повторял после каждого матча, что вернется домой только 11 июля – после финала турнира. Его амбиции не испортили даже три ничьи на групповом этапе. Слова Сантуша из 2021-го: «Беру чемодан на месяц. И табак тоже!»
В том же интервью Сантуш подтвердил, что в этом составе Португалии нет многих ключевых игроков из 2016-го года. Составы отличаются и по индивидуальным характеристикам игроков. Зато никак не отличается Криштиану Роналду. Он снова забил два гола. И теперь официально стал лучшим бомбардиром в истории Евро.