Криштиану Роналду
Евро-2020
Португалия
Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив на турнирах в десятый раз
11 минут назад
Криштиану Роналду забил Венгрии в матче Евро-2020 (2:0, второй тайм). Это его первый гол на текущем чемпионате Европы и десятый в истории турниров.
Больше Роналду не забивал ни один игрок в истории Евро.
- Роналду – 10
- Мишель Платини – 9
- Алан Ширер – 7
Платини и Ширер уже завершили карьеру, поэтому в топ-3 Роналду – единственный действующий игрок. Его статистика:
⚽ Евро-2004. Два гола.
⚽ Евро-2008. Один гол.
⚽ Евро-2012. Три гола.
⚽ Евро-2016. Три гола.
⚽ Евро-2020. Пока один гол.
Португалия играет в группе F с Венгрией, Германией и Францией.
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