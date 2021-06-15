Криштиану Роналду
Евро-2020
Португалия
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#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Португалия

Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив на турнирах в десятый раз

11 минут назад

Криштиану Роналду забил Венгрии в матче Евро-2020 (2:0, второй тайм). Это его первый гол на текущем чемпионате Европы и десятый в истории турниров.

Больше Роналду не забивал ни один игрок в истории Евро.

  1. Роналду – 10
  2. Мишель Платини – 9
  3. Алан Ширер – 7

Платини и Ширер уже завершили карьеру, поэтому в топ-3 Роналду – единственный действующий игрок. Его статистика:

Евро-2004. Два гола.

Евро-2008. Один гол.

Евро-2012. Три гола.

Евро-2016. Три гола.

Евро-2020. Пока один гол.

Португалия играет в группе F с Венгрией, Германией и Францией

Матч завершен
Венгрия
0:3
Матч завершен
Португалия
Геррейру 84
Роналду 87
Роналду 90
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Источник:
Гол.ру
Автор:
Алексей Боржонов
Мастер новостей.
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