Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро, забив на турнирах в десятый раз

Криштиану Роналду забил Венгрии в матче Евро-2020 (2:0, второй тайм). Это его первый гол на текущем чемпионате Европы и десятый в истории турниров.

Больше Роналду не забивал ни один игрок в истории Евро.

Роналду – 10 Мишель Платини – 9 Алан Ширер – 7

Платини и Ширер уже завершили карьеру, поэтому в топ-3 Роналду – единственный действующий игрок. Его статистика:

⚽ Евро-2004. Два гола.

⚽ Евро-2008. Один гол.

⚽ Евро-2012. Три гола.

⚽ Евро-2016. Три гола.

⚽ Евро-2020. Пока один гол.

Португалия играет в группе F с Венгрией, Германией и Францией.