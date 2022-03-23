Стыковые матчи к ЧМ-2022: где смотреть полуфинал Португалия – Турция. Во сколько прямая трансляция, какие коэффициенты

24 марта в полуфинальном стыковом матче к ЧМ-2022 сборная Португалии примет Турцию. Матч начнется в 22:45 по московскому времени.

Смотреть игру можно на телеканале «Матч ТВ» в прямом эфире или онлайн на сайте в прямом эфире. Начало трансляции – в 22:35.

Букмекерская компания Bettery считает однозначным фаворитом команду Португалии – коэффициент на ее победу равен 1,37. Ничья оценивается в 5,0, победа Турции – в 8,5.

Также предполагается, что матч будет голевым. Коэффициент на ТБ2,5 – 1,75. Если в матче будет забито меньше трех голов, то сработает коэффициент 2,1.

Известно, что в своей истории Португалия и Турция сыграли восемь матчей. Ни одна из них не окончилась вничью – шесть побед одержали португальцы, еще две – турки.

Наиболее памятными были матчи на трех чемпионатах Европы. Все три раза всухую побеждала Португалия. На Евро-1996 она выиграла у Турции 1:0 на групповом этапе, а через четыре года выбила ее в четвертьфинале со счетом 2:0. Аналогичный счет (2:0) был зафиксирован и на Евро-2008 в пользу португальцев в матче группы.

Сейчас победитель полуфинала Португалия – Турция выйдет на лучшую команду из пары Италия – Северная Македония и разыграет с ней выход на ЧМ-2022 в матче 29 марта.