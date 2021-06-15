Криштиану Роналду
Евро-2020
Португалия
Роналду стал лучшим игроком матча Венгрии и Португалии. Он забил дважды и установил три рекорда
час назад
Португалия разгромила Венгрию в матче Евро (3:0). Главным игроком стал Криштиану Роналду, который:
- Забил два гола и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (11 мячей)
- Стал первым игроком в истории Евро, сыгравшим на пяти турнирах.
- Стал первым среди европейцев по числу матчей на чемпионатах мира и Европы (39).
История о Криштиану Роналду из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Три цитаты, позволяющие понять Роналду: «Когда ты очень одержим чем-то, ты не достигнешь своих целей. Это относится как к профессиональной, так и к личной жизни. Нужно позволить, чтобы все происходило естественным образом». «Помимо жесткого отношения к себе, ты должен любить себя». «У меня мало друзей в футболе. Я мало кому доверяю. Обычно я один. Считаю себя отчужденным человеком».
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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