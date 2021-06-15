Роналду стал лучшим игроком матча Венгрии и Португалии. Он забил дважды и установил три рекорда

Португалия разгромила Венгрию в матче Евро (3:0). Главным игроком стал Криштиану Роналду, который:

История о Криштиану Роналду из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Три цитаты, позволяющие понять Роналду: «Когда ты очень одержим чем-то, ты не достигнешь своих целей. Это относится как к профессиональной, так и к личной жизни. Нужно позволить, чтобы все происходило естественным образом». «Помимо жесткого отношения к себе, ты должен любить себя». «У меня мало друзей в футболе. Я мало кому доверяю. Обычно я один. Считаю себя отчужденным человеком».