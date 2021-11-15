ЧМ-2022
Португалия
Сербия
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#ЧМ-2022 #Португалия #Сербия

Сербия на 90-й минуте вырвала победу у Португалии и вышла на чемпионат мира

18 часов назад

Португалия и Сербия сыграли в матче последнего тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Перед этой игрой команды набрали по 17 очков. В итоге сербы победили со счетом 2:1 (благодаря голу Митровича на 90-й минуте).

Португалия заняла второе место и попала в стыковые матчи. Сербия стала первой в своей группе и напрямую вышла на чемпионат мира.

На ЧМ-2022 квалифицировались Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия и Испания/Швеция.

Матч завершен
Португалия
Саншеш 2
1:2
Матч завершен
Сербия
Тадич 33
Митрович 90
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Источник:
Гол
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Комментарии (1)
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Коля Кот
17 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,

ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru

(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

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