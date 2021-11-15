ЧМ-2022
Португалия
Сербия
Сербия на 90-й минуте вырвала победу у Португалии и вышла на чемпионат мира
18 часов назад
Португалия и Сербия сыграли в матче последнего тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Перед этой игрой команды набрали по 17 очков. В итоге сербы победили со счетом 2:1 (благодаря голу Митровича на 90-й минуте).
Португалия заняла второе место и попала в стыковые матчи. Сербия стала первой в своей группе и напрямую вышла на чемпионат мира.
На ЧМ-2022 квалифицировались Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия и Испания/Швеция.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
17 часов назад
0
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Хотя можете не отвечать и так знаю... Если не попан,
ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru
(работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
ответить