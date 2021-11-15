Сербия на 90-й минуте вырвала победу у Португалии и вышла на чемпионат мира

Португалия и Сербия сыграли в матче последнего тура отборочного турнира к ЧМ-2022. Перед этой игрой команды набрали по 17 очков. В итоге сербы победили со счетом 2:1 (благодаря голу Митровича на 90-й минуте).

Португалия заняла второе место и попала в стыковые матчи. Сербия стала первой в своей группе и напрямую вышла на чемпионат мира.

На ЧМ-2022 квалифицировались Катар (как организатор), Германия, Дания, Бразилия, Бельгия, Франция, Хорватия и Испания/Швеция.