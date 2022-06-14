Группа D на чемпионате мира по футболу 2022

В группе D на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Франции, Австралии, Дании и Туниса.

Расписание матчей в группе:

22 ноября, 16:00 – группа D: Дания – Тунис

22 ноября, 22:00 – группа D: Франция – Австралия

26 ноября, 13:00 – группа D: Тунис – Австралия

26 ноября, 19:00 – группа D: Франция – Дания

30 ноября, 17:00 – группа D: Австралия – Дания

30 ноября, 17:00 – группа D: Тунис – Франция

Сборная Франции

Успех команды

Франция – действующий чемпион мира. Она также выигрывала ЧМ в 1998 году у себя на родине. Еще раз французы добирались до финала на ЧМ-2006, но проиграли Италии в серии пенальти.

Главный тренер: Дидье Дешам

Все ключевые успехи сборной Франции связаны с именем Дешама. ЧМ-1998 он выигрывал в качестве игрока, а ЧМ-2018 – в качестве тренера. Также в его активе победа в Лиге наций. А на Евро-2016 Франция под руководством Дешама дошла до финала, но уступила Португалии.

Ключевой игрок: Карим Бензема

Из-за скандала вокруг него и Матье Вальбуэна Бензема долго не играл за сборную. Только перед Евро-2020 он снова был призван в команду. На самом турнире Бензема забил четыре гола, но Франция вылетела в 1/8 финала. Сейчас он – главный претендент на «Золотой мяч» и лидер «Реала», выигравшего в минувшем сезоне Лигу чемпионов.

Успешный новичок: Кристофер Нкунку

Лидер «Лейпцига» и лучший игрок Бундеслиги-2021/22 с 20+13 по «гол плюс пас» дебютировал в сборной только весной 2022-го. У него уже есть два результативных паса в Лиге наций – в играх против Дании и Австрии.