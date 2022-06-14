Группа D на чемпионате мира по футболу 2022
В группе D на ЧМ-2022 в Катаре выступят сборные Франции, Австралии, Дании и Туниса.
Расписание матчей в группе:
- 22 ноября, 16:00 – группа D: Дания – Тунис
- 22 ноября, 22:00 – группа D: Франция – Австралия
- 26 ноября, 13:00 – группа D: Тунис – Австралия
- 26 ноября, 19:00 – группа D: Франция – Дания
- 30 ноября, 17:00 – группа D: Австралия – Дания
- 30 ноября, 17:00 – группа D: Тунис – Франция
Сборная Франции
Успех команды
Франция – действующий чемпион мира. Она также выигрывала ЧМ в 1998 году у себя на родине. Еще раз французы добирались до финала на ЧМ-2006, но проиграли Италии в серии пенальти.
Главный тренер: Дидье Дешам
Все ключевые успехи сборной Франции связаны с именем Дешама. ЧМ-1998 он выигрывал в качестве игрока, а ЧМ-2018 – в качестве тренера. Также в его активе победа в Лиге наций. А на Евро-2016 Франция под руководством Дешама дошла до финала, но уступила Португалии.
Ключевой игрок: Карим Бензема
Из-за скандала вокруг него и Матье Вальбуэна Бензема долго не играл за сборную. Только перед Евро-2020 он снова был призван в команду. На самом турнире Бензема забил четыре гола, но Франция вылетела в 1/8 финала. Сейчас он – главный претендент на «Золотой мяч» и лидер «Реала», выигравшего в минувшем сезоне Лигу чемпионов.
Успешный новичок: Кристофер Нкунку
Лидер «Лейпцига» и лучший игрок Бундеслиги-2021/22 с 20+13 по «гол плюс пас» дебютировал в сборной только весной 2022-го. У него уже есть два результативных паса в Лиге наций – в играх против Дании и Австрии.
Сборная Австралии
Успех команды
Это пятый выход австралийцев на ЧМ. Лучшим из них был ЧМ-2006, где Австралия вышла из группы и вылетела в 1/8 финала. Три других турнира – только групповой этап.
Главный тренер: Грэм Арнольд
В середине 1990-х играл за клубы из Бельгии, а с 2000 года полностью переключился на тренерскую работу. Он уже поработал с Австралией после ухода Гуса Хиддинка, но не слишком удачно, а снова возглавил ее в 2018 году. На Кубке Азии австралийцы дошли до четвертьфинала, где уступили ОАЭ. На ЧМ-2022 Австралия вышла, переиграв в серии пенальти Перу.
Ключевой игрок: Джейми Макларен
Макларен здорово играет за «Мельбурн Сити» в родном чемпионате. За три сезона он набил 70 голов. Все получается и в сборной – восемь мячей за последние три года выступлений. А в Европе австралиец играл недолго – не получилось в «Дармштадте», но неплохой сезон был в «Хиберниане».
Успешный новичок: Эндрю Редмэйн
Этого голкипера все запомнили по серии пенальти против Перу – вышел специально под нее, именно его сейв официально вывел Австралию на ЧМ-2022. В австралийском футболе он далеко не новичок, но в основе сборной появляется крайне редко. Стыковой матч был лишь третьим по счету для 33-летнего вратаря.
Сборная Дании
Успех команды
Датчане вторыми пробились на ЧМ-2022, если не считать хозяев турнира – Катар. На чемпионатах мира они трижды доходили до 1/8 финала. Последний раз это было в России – лишь в серии пенальти в игре с Хорватией не прошли в четвертьфинал. Зато была игра в 1/4 финала на ЧМ-1998.
Главный тренер: Каспер Хьюлманд
Добился с Данией главного успеха последних лет – дошел с командой до полуфинала Евро-2020. А еще – здорово прошел квалификацию к ЧМ. Дания выиграла девять матчей подряд и только в десятом потеряла очки. Разница мячей феноменальная – 30:3.
Ключевой игрок: Кристиан Эриксен
Даже несмотря на беду, приключившуюся на Евро-2020, Эриксен остается главным игроком сборной. Весной 2022-го он вернулся в команду и забил через две минуты после выхода на поле. На счету Эриксена более сотни матчей за Данию.
Успешный новичок: Миккель Дамсгор
Юный вингер «Сампдории» поразил всех на Евро-2020, но и после этого продолжил успешно выступать за сборную. А на самом Евро забил и России в группе, и Англии в полуфинале.
Сборная Туниса
Успех команды
Тунис пять раз играл на ЧМ, но никогда не выходил из группы. Да и победы лишь две за 15 матчей – побеждал Мексику в 1978-м и Панаму в 2018-м.
Главный тренер: Халел Кадри
Тренировал клубы более 20 лет. Сборную Туниса Кадри возглавил в 2022 году после того, как команда вылетела в четвертьфинале Кубка Африки. И помог ей выйти на ЧМ. Ранее был ассистентом тренера и руководил командой в победной игре против Нигерии, когда первый тренер выбыл из-за коронавируса.
Ключевой игрок: Юссеф Мсакни
Капитан, опытнейший игрок сборной Туниса, сыгравший более 80 матчей в ее составе. На клубном уровне Мсакни выступал только в Тунисе и Катаре, а со сборной ездил на шесть турниров Кубка Африки. Но ни разу не выступал на ЧМ – турнир в России пропустил из-за травмы колена.
Успешный новичок: Монтассар Тальби
Принадлежащий казанскому «Рубину» защитник дебютировал в составе сборной Туниса лишь прошлой весной. С тех пор провел несколько матчей и будет в дальнейшем пробиваться в основу команды.