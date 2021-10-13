Криштиану Роналду
ЧМ-2022
Португалия
Люксембург
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#Криштиану Роналду #ЧМ-2022 #Португалия #Люксембург

Роналду сделал десять хет-триков за Португалию. Это рекорд в сборных

3 часа назад

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на отборочный матч к ЧМ-2022 против Люксембурга и забил три гола.

Это его десятый хет-трик за Португалию – лучший показатель на уровне сборных. В 2019 году Роналду дважды забил Литве три гола. Всего у него 58 хет-триков за карьеру.

Роналду выступает за Португалию с 2003 года. Он мировой рекордсмен по голам за сборную – 115.

Роналду забил Люксембургу девять голов за карьеру. Это его лучший показатель в сборной

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Источник:
Bleacher Report
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