Роналду сделал десять хет-триков за Португалию. Это рекорд в сборных

Нападающий Криштиану Роналду вышел в стартовом составе Португалии на отборочный матч к ЧМ-2022 против Люксембурга и забил три гола.

Это его десятый хет-трик за Португалию – лучший показатель на уровне сборных. В 2019 году Роналду дважды забил Литве три гола. Всего у него 58 хет-триков за карьеру.

Роналду выступает за Португалию с 2003 года. Он мировой рекордсмен по голам за сборную – 115.

Роналду забил Люксембургу девять голов за карьеру. Это его лучший показатель в сборной