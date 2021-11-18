Фернанду Сантуш
ЧМ-2022
Португалия
Сербия
Тренер Португалии Сантуш уйдет из сборной, если она не выйдет на ЧМ-2022. Он побеждал на Евро и брал Лигу наций
7 часов назад
Карьера Фернанду Сантуша в сборной Португалии:
- Работает с 2014 года.
- Победитель Евро-2016.
- Победитель Лиги наций-2018/19.
14 ноября сборная Португалии проиграла Сербии и упустила шанс напрямую прорваться на чемпионат мира в Катар. Теперь португальцы сыграют в стыковых матчах. А Фернанду Сантуш говорит:
«Я даже не думал об уходе. Когда я договаривался с Гомешем (Фернанду Гомеш – глава Федерации футбола Португалии) в 2014 году, то сам сказал: если я не выполню задачу, то в тот же день уйду по собственному задачу.
Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры. Уйду ли я, если Португалия не выйдет на ЧМ в Катар? Этого не произойдет. Но если все-таки произойдет, то я уйду».
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