Фернанду Сантуш
ЧМ-2022
Португалия
Сербия
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#Фернанду Сантуш #ЧМ-2022 #Португалия #Сербия

Тренер Португалии Сантуш уйдет из сборной, если она не выйдет на ЧМ-2022. Он побеждал на Евро и брал Лигу наций

7 часов назад

Карьера Фернанду Сантуша в сборной Португалии:

14 ноября сборная Португалии проиграла Сербии и упустила шанс напрямую прорваться на чемпионат мира в Катар. Теперь португальцы сыграют в стыковых матчах. А Фернанду Сантуш говорит:

«Я даже не думал об уходе. Когда я договаривался с Гомешем (Фернанду Гомеш – глава Федерации футбола Португалии) в 2014 году, то сам сказал: если я не выполню задачу, то в тот же день уйду по собственному задачу.

Я решал все поставленные передо мной задачи. Мы три раза выходили на крупные турниры. Уйду ли я, если Португалия не выйдет на ЧМ в Катар? Этого не произойдет. Но если все-таки произойдет, то я уйду».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Record
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