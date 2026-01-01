Фернанду Сантуш

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Тренер Португалии Сантуш уйдет из сборной, если она не выйдет на ЧМ-2022. Он побеждал на Евро и брал Лигу наций
#Фернанду Сантуш
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