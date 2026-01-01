Фернанду Сантуш

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Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
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#Юрий Семин
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Вылет Португалии не вина Роналду. Лидеры задохнулись из-за сезона в АПЛ, а тренерские принципы загубили потенциал
#Португалия