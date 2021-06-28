Вылет Португалии не вина Роналду. Лидеры задохнулись из-за сезона в АПЛ, а тренерские принципы загубили потенциал
Португалия вылетела в 1/8 финала от Бельгии на Евро-2020. Статистика ударов – 24:6, а в створ – 5:1. Руй Патрисиу пропустил единственный удар в створ, который и оказался победным для бельгийцев. На турнире будет новый чемпион.
Перед Евро были популярны такие тезисы о сборной Португалии:
🟢 У нее очень сбалансированный состав без откровенно слабых мест.
🟢 Сплав опытного Пепе и молодого Рубена Диаша в центре обороны – топ-уровень.
🟢 У нее играет один из лучших атакующих полузащитников мира – Бруну Фернандеш.
🟢 У нее сумасшедшая атака: трио Бернарду Силва-Роналду-Жота, на подмене – Феликс, Андре Силва и лучший бомбардир местного чемпионата Педру Гонсалвеш.
🟢 Ее состав выглядит сильнее чемпионского – того, что был на Евро-2016.
В теории – так. На практике состав проходил проверку через крепкую Венгрию и три топ-сборные – Германии, Франции и Бельгии.
На выходе:
🔴 Лишь в последние десять минут Португалия выиграла матч у Венгрии.
🔴 Против топов – ничья, обеспеченная двумя пенальти, и два поражения.
Криштиану Роналду забил пять голов, три из которых – с пенальти, еще два – с близкого расстояния. На этот раз он не сделал ничего магического. Но даже в 36 в своей команде он был лучшим и по верховым единоборствам, и по обводкам, и по ключевым передачам (тут за исключением Фернандеша).
Об отсутствии магии по поводу Роналду говорить можно, о низкой эффективности или даже провале – вряд ли. Другие звезды команды смотрелись гораздо хуже.
⭐️ Бернарду Силва – основной игрок чемпиона АПЛ и финалиста Лиги чемпионов. На Евро: разогнанная голевая атака с Германией, на этом все. Одна удачная обводка за весь Евро и ноль (ноль!) ударов. Ни один матч Силва до конца не доиграл. Провал.
⭐️ Диогу Жота – мгновенно вписавшийся в чемпионский «Ливерпуль» и забивший девять голов за сезон АПЛ. На Евро – гол с метра и голевой прострел. Вдобавок катастрофические две удачные обводки из 11. Медлительность. Визуально – инородное тело в атаке Португалии. Провал.
⭐️ Бруну Фернандеш – лидер второй команды АПЛ и финалист Лиги Европы, 30 очков по «гол плюс пас» за сезон в лиге. На Евро – лишь два выхода в старте. Один удар в створ. Ноль удачных обводок. Шесть ключевых пасов за 205 минут, грубо говоря, по разу в полчаса. Что это, если не провал?
⭐️ Рубен Диаш – основной игрок чемпиона АПЛ и финалиста Лиги чемпионов, признанный еще и лучшим в чемпионате Англии. На Евро – автогол, гол Хавертца из-под него, не успел за забившим венгром (повезло с офсайдом), бросил Бензема, который забил за Францию.
Про цифры и говорить нечего. 1,3 за игру по отборам и выигранным верховым единоборствам – совсем грустно. От лучшего игрока АПЛ ожидания на Евро были совершенно другими.
Мы писали про катастрофу Португалии с правым флангом обороны – именно оттуда пришли все четыре гола Германии, пенальти Франции и гол Бельгии. Фактически шесть из семи пропущенных голов на турнире. С ковидом свалился Канселу, Семеду его заменил плохо, а на Далота изначально особо и не было надежды. Семеду тоже провел сезон в АПЛ за «Вулверхэмптон».
Основной защитник Португалии не играет из-за коронавируса. Четыре гола Германии – провал его сменщика
Вырисовывается странная тенденция – провалились именно игроки из АПЛ, на которых кроме Роналду и была надежда – на Диаша, Силву, Фернандеша и Жоту. Можно ли списать это на слишком интенсивный клубный сезон? Но при этом полный турнир отыграли и крайний защитник Геррейру из клуба Бундеслиги, где интенсивность не меньше, и 38-летний Пепе, к которому вопросов куда меньше за эти игры, чем к Диашу.
Был перед Евро и еще один тезис. К сожалению для Португалии, оправдался именно он. Тезис был о том, что весь мощнейший потенциал атакующих игроков, сверкающих в разных топ-лигах, сложно будет раскрыть именно при Фернанду Сантуше – да, при тренере, с которым Португалия выиграла прошлый чемпионат Европы.
Мы помним, какая там была команда:
◾️ Не Силва, а будущий игрок «Локомотива» Жоау Мариу.
◾️ Не Жота, а уже игрок турецкого чемпионата Нани.
◾️ Не Фернандеш, а простой работяга Адриен Силва, который позже полгода просидел без клуба из-за документальной ошибки.
◾️ Не Диаш, а 34-летний Бруну Алвеш или толком никому не известный Жозе Фонте.
◾️ Не суперскамейка в лице Феликса или Андре Силвы, а вечный талант Куарежма, зависший потом в греческом чемпионате Виеринья или никогда не забивавший больше десяти голов за сезон Эдер.
Мы помним, как Португалия выигрывала – лишь одна победа в основное время (в полуфинале), но притом оптимальная тактика под средний состав – строгая дисциплина и прагматичность.
Сантушу 66 лет и ломать свои взгляды на футбол ему уже нет смысла. Его суперпрагматичная тактика отлично работала и в сборной Греции (кому, как не нам про это помнить на Евро-2012), где он дважды выходил из групп. Она же так сработала на прошлом Евро, что Португалия выиграла крупный турнир впервые в своей истории. Отступать от своих принципов было при таких данных бессмысленно. Но так не получится раскрыть потенциал команды из настолько ярких персоналий.
Длиннющий сезон в АПЛ в связке с заточенным под одну схему тренером вылился в вылет прошлого чемпиона всего в 1/8 финала. Ни то, ни другое оправданием служить не может. Отчасти оправдаться можно только уровнем соперников. Но на выходе:
❌ Ни яркой игры звезд мирового уровня – что регулярно показывали Диаш, Силва, Фернандеш и Жота в своих клубах.
❌ Ни ощущения монолитности сборной – то, что всегда лепил из своих команд Сантуш.
Перед матчем против Венгрии на Евро-2016 Сантуш сказал, что собирается домой только 11 июля (на 10-е был запланирован финал). Тогда Португалия чуть не вылетела с турнира прямо в группе, но все закончилось красиво.
Перед Евро-2020 ему припомнили эту историю, и Сантуш ответил: «Я беру чемоданы на весь месяц».
И ошибся. На пару недель.