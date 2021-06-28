Вылет Португалии не вина Роналду. Лидеры задохнулись из-за сезона в АПЛ, а тренерские принципы загубили потенциал

Португалия вылетела в 1/8 финала от Бельгии на Евро-2020. Статистика ударов – 24:6, а в створ – 5:1. Руй Патрисиу пропустил единственный удар в створ, который и оказался победным для бельгийцев. На турнире будет новый чемпион.

Перед Евро были популярны такие тезисы о сборной Португалии:

🟢 У нее очень сбалансированный состав без откровенно слабых мест.

🟢 Сплав опытного Пепе и молодого Рубена Диаша в центре обороны – топ-уровень.

🟢 У нее играет один из лучших атакующих полузащитников мира – Бруну Фернандеш.

🟢 У нее сумасшедшая атака: трио Бернарду Силва-Роналду-Жота, на подмене – Феликс, Андре Силва и лучший бомбардир местного чемпионата Педру Гонсалвеш.

🟢 Ее состав выглядит сильнее чемпионского – того, что был на Евро-2016.

В теории – так. На практике состав проходил проверку через крепкую Венгрию и три топ-сборные – Германии, Франции и Бельгии.

На выходе:

🔴 Лишь в последние десять минут Португалия выиграла матч у Венгрии.

🔴 Против топов – ничья, обеспеченная двумя пенальти, и два поражения.