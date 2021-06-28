Португалия
Евро-2020
Диогу Далот
Бельгия
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#Португалия #Евро-2020 #Бельгия #Диогу Далот

Боль этой Португалии – правый фланг обороны. Основной игрок вылетел, а в плей-офф вышел дебютант

час назад

Португалия проиграла Бельгии в 1/8 финала Евро-2020. Единственный гол забил Торган Азар, а голевая атака началась с финта вратаря Тибо Куртуа (подробно – тут). Торган Азар забил дальним ударом, когда сместился с левого фланга атаки. Номинально против него действовал Диогу Далот – 22-летний парень, который проводит первый крупный турнир в составе сборной.

Как развивалась карьера Далота на этом Евро:

  • Венгрия. Вне заявки
  • Германия. В запасе
  • Франция. Дебют за взрослую сборную – выход на замену на 12 минут.
  • Бельгия. Первое появление в старте.

Так менялись игроки на правом фланге Португалии:

1) Жоау Канселу. Основной защитник, который наигрывался на этой позиции перед стартом Евро-2020. Еще до первого матча Португалии на турнире Канселу получил положительный результат теста на коронавирус. В заявке его заменил именно Диогу Далот. До этого турнира Далот никогда не играл в составе взрослой сборной Португалии.

2) Нельсон Семеду. Второй выбор Португалии на эту позицию. Семеду провел слабый сезон в «Вулверхэмптоне» – весь год адаптировался к новой для себя лиге. Уже на Евро он провалил матч с Германией, где Португалия пропустила четыре мяча (2:4). Именно из-за этого результата она и вышла из группы только с третьего места. И попала на Бельгию в 1/8 финала.

3) Диогу Далот. Уже после матча Сантуш рассказал, что Семеду хорошо тренировался. На матч с Бельгией он выбирал между ним и Далотом. Выбрал Далота, который во время матча играл не только в обороне. Он часто выбегал вперед, бил по воротам, а в конце даже временно исполнял роль нападающего. Матч не провалил, но решающее смещение Торгана Азара все-таки упустил.

Даже с такими кадровыми проблемами Португалия выставила совсем не провального пацана. В 2018 году «МЮ» заплатил за Далота 18 миллионов евро. К 22 годам он теперь имеет опыт игры сразу в трех ведущих лигах. Сначала был в Португалии вместе с «Порту», потом с «МЮ» в АПЛ. Сезон-2020/21 Далот провел в аренде в «Милане». И там сыграл 21 матч.

За несколько дней до старта Евро-2020 закончилось молодежное Евро. Там Португалия дошла до финала, где проиграла Германии со счетом 0:1. Далот был основным футболистом той сборной – играл в каждом матче по 90 минут (или даже 120). Финал молодежного Евро проходил 6 июня, а уже через неделю Далот мчал в расположение основной сборной.

Он писал в момент дебюта за сборную Португалии: «Сегодняшний день останется в моей памяти. Рад с честью представлять страну в финальной стадии чемпионата Европы и выйти в 1/8 финала. Всем спасибо за поддержку. На поле мы чувствуем каждого из вас». После матча Португалии фанаты «МЮ» рассказывают, что им по-прежнему нужен этот игрок.

Диогу Далот сыграл против Бельгии все 90 минут. Лидер «МЮ» Бруну Фернандеш вышел на 34 минуты.

Матч завершен
Бельгия
Азар 42
1:0
Матч завершен
Португалия
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa/Global Look Press
Автор:
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
Как проиграли португальцы:
Португальцы били по воротам весь матч – а Бельгии хватило удара в створ, чтобы выйти в четвертьфинал Евро
Гол Бельгии начался так: вратарь обвел финтом на замахе Роналду. ААААА!
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