Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных

UPD. «Вы много спрашиваете нас, почему в этот рейтинг не попал 76-летний Мирча Луческу из чемпионата Украины. Отвечаем. Этим списком мы хотели исследовать, могут ли возрастные тренеры работать на лучшем уровне. Поэтому взяли топ-5 лиг. Ставить в компанию к ним только Россию не очень корректно, потому мы добавили более низкие Португалию и Нидерланды. Так получился топ-8. Сборные мы добавили, потому что это: а) отдельный мир, который нельзя сопоставить по силе лиг, б) известный стереотип, что возрастные тренеры чаще всего работают именно в сборных – включением в зону подсчета сборных мы этот стереотип хотели проверить (и он, кстати, подтвердился). У нас не было цели охватить как можно больше чемпионатов. Потому что, еще раз, цель – исследовать, как возрастные тренеры держатся на высоком уровне. Брать топ-10 вместо топ-8, потому что 10 – это более привычное для восприятия круглое число, мы тоже не стали.

Главные выводы:

● Стереотип подтвердился − половина тренеров из списка работают со сборными. Важный нюанс: почти все эти сборные − андердоги. Они либо провалились на Евро (Турция), либо вообще туда не попали (Азербайджан, Гибралтар, Сан-Марино и другие).

● 74 года Семина в сегодняшней Европе − это действительно нетипично. Позади него отрыв минимум в четыре года. И четверо самых возрастных тренеров после него как раз представляют сборные.

● Кто же такой Эдоардо Рея, который обошел Семина. Это итальянец, который тренировал десятки местных клубов-середняков. Вы можете помнить его по «Лацио» и «Аталанте» десятых или по «Наполи» нулевых, которое он вытаскивал из низших лиг после банкротства и перерождения клуба. В Албанию он пришел после трехлетнего перерыва в тренерской работе. Рея использовал 44 игрока за 20 матчей и сейчас неплохо разогнался: сборная проиграла только дважды в десяти последних матчах.

● Лиги, в которых сейчас нет вообще нет возрастных тренеров: чемпионаты Франции, Германии, Нидерландов.

● Какие места занимали в прошлом сезоне те 9 тренеров рейтинга, которые тренируют клубы:

Пеллегрини − 6-е.

Кастори −2-е, но во втором дивизионе (кстати, Кастори проработал рекордные для Италии 500+ матчей в Серии B).

Адреацолли −только пришел.

Жезуш −3-е.

Бьелса − 9-е

Гасперини −3-е.

Спаллетти − только пришел.

Сарри −только пришел.

Анчелотти −только пришел.

Да, вы правильно заметили: среди 20 самых возрастных тренеров много тех, кто только сейчас нашел новую работу. Кроме этих четверых и Семина это, например, еще Луи ван Гал, который недавно пришел в сборную Нидерландов

● 9 из 20 тренеров − итальянцы.