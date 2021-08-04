Юрий Семин
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#Юрий Семин #РПЛ #АПЛ #Серия А #Маурицио Сарри #Примера #Ростов #Марсело Бьелса #Карло Анчелотти #Чемпионат Португалии #Джан Пьеро Гасперини #Лучано Спаллетти #Шенол Гюнеш #Джанни Де Бьязи #Жорже Жезус #Луи ван Гал #Фернанду Сантуш

Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных

час назад

официальный сайт рпл

Юрий Семин возвращается в большую игру − теперь он рулит «Ростовом» в РПЛ, которую выигрывал всего три года назад. Кажется, самый любопытный аспект тут − возраст. Семину − 74, и мы очень редко видим, чтобы клуб высшей лиги доверял такому возрастному тренеру. 74 года сегодня − это аномалия или норма? Есть ли тренеры старше и где они работают? Какие команды более охотно доверяют руководство таким опытным специалистам? 

Мы изучили возраст всех главных тренеров в восьми лучших национальных чемпионатах Европы. И добавили для полноты картины выборку по тренерам всех сборных − потому что считается, что из-за особенностей графика (игры реже, паузы чаще) именно там обычно работают возрастные тренеры, которые уже не тянут темп клубной жизни.

У нас получился вот такой рейтинг 20 самых возрастных тренеров Европы.

Николай Живоглядов, Гол.ру

Николай Живоглядов, Гол.ру

UPD. «Вы много спрашиваете нас, почему в этот рейтинг не попал 76-летний Мирча Луческу из чемпионата Украины. Отвечаем.

Этим списком мы хотели исследовать, могут ли возрастные тренеры работать на лучшем уровне. Поэтому взяли топ-5 лиг. Ставить в компанию к ним только Россию не очень корректно, потому мы добавили более низкие Португалию и Нидерланды. Так получился топ-8.

Сборные мы добавили, потому что это: а) отдельный мир, который нельзя сопоставить по силе лиг, б) известный стереотип, что возрастные тренеры чаще всего работают именно в сборных – включением в зону подсчета сборных мы этот стереотип хотели проверить (и он, кстати, подтвердился).

У нас не было цели охватить как можно больше чемпионатов. Потому что, еще раз, цель – исследовать, как возрастные тренеры держатся на высоком уровне.

Брать топ-10 вместо топ-8, потому что 10 – это более привычное для восприятия круглое число, мы тоже не стали.

Главные выводы:

● Стереотип подтвердился − половина тренеров из списка работают со сборными. Важный нюанс: почти все эти сборные − андердоги. Они либо провалились на Евро (Турция), либо вообще туда не попали (Азербайджан, Гибралтар, Сан-Марино и другие).

● 74 года Семина в сегодняшней Европе − это действительно нетипично. Позади него отрыв минимум в четыре года. И четверо самых возрастных тренеров после него как раз представляют сборные.

● Кто же такой Эдоардо Рея, который обошел Семина. Это итальянец, который тренировал десятки местных клубов-середняков. Вы можете помнить его по «Лацио» и «Аталанте» десятых или по «Наполи» нулевых, которое он вытаскивал из низших лиг после банкротства и перерождения клуба. В Албанию он пришел после трехлетнего перерыва в тренерской работе. Рея использовал 44 игрока за 20 матчей и сейчас неплохо разогнался: сборная проиграла только дважды в десяти последних матчах.

● Лиги, в которых сейчас нет вообще нет возрастных тренеров: чемпионаты Франции, Германии, Нидерландов.

● Какие места занимали в прошлом сезоне те 9 тренеров рейтинга, которые тренируют клубы:

  • Пеллегрини − 6-е.
  • Кастори −2-е, но во втором дивизионе (кстати, Кастори проработал рекордные для Италии 500+ матчей в Серии B).
  • Адреацолли −только пришел.
  • Жезуш −3-е.
  • Бьелса − 9-е
  • Гасперини −3-е.
  • Спаллетти − только пришел.
  • Сарри −только пришел.
  • Анчелотти −только пришел.

Да, вы правильно заметили: среди 20 самых возрастных тренеров много тех, кто только сейчас нашел новую работу. Кроме этих четверых и Семина это, например, еще Луи ван Гал, который недавно пришел в сборную Нидерландов 

●  9 из 20 тренеров − итальянцы.

Все-все, отвлекитесь от темы возраста
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#Юрий Семин
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#Серия А
#Маурицио Сарри
#Примера
#Ростов
#Марсело Бьелса
#Карло Анчелотти
#Чемпионат Португалии
#Джан Пьеро Гасперини
#Лучано Спаллетти
#Шенол Гюнеш
#Джанни Де Бьязи
#Жорже Жезус
#Луи ван Гал
#Фернанду Сантуш