Только один тренер Европы старше Семина. Мы собрали топ-20 самых возрастных тренеров среди лучших лиг и всех сборных
Юрий Семин возвращается в большую игру − теперь он рулит «Ростовом» в РПЛ, которую выигрывал всего три года назад. Кажется, самый любопытный аспект тут − возраст. Семину − 74, и мы очень редко видим, чтобы клуб высшей лиги доверял такому возрастному тренеру. 74 года сегодня − это аномалия или норма? Есть ли тренеры старше и где они работают? Какие команды более охотно доверяют руководство таким опытным специалистам?
Мы изучили возраст всех главных тренеров в восьми лучших национальных чемпионатах Европы. И добавили для полноты картины выборку по тренерам всех сборных − потому что считается, что из-за особенностей графика (игры реже, паузы чаще) именно там обычно работают возрастные тренеры, которые уже не тянут темп клубной жизни.
У нас получился вот такой рейтинг 20 самых возрастных тренеров Европы.
UPD. «Вы много спрашиваете нас, почему в этот рейтинг не попал 76-летний Мирча Луческу из чемпионата Украины. Отвечаем.
Этим списком мы хотели исследовать, могут ли возрастные тренеры работать на лучшем уровне. Поэтому взяли топ-5 лиг. Ставить в компанию к ним только Россию не очень корректно, потому мы добавили более низкие Португалию и Нидерланды. Так получился топ-8.
Сборные мы добавили, потому что это: а) отдельный мир, который нельзя сопоставить по силе лиг, б) известный стереотип, что возрастные тренеры чаще всего работают именно в сборных – включением в зону подсчета сборных мы этот стереотип хотели проверить (и он, кстати, подтвердился).
У нас не было цели охватить как можно больше чемпионатов. Потому что, еще раз, цель – исследовать, как возрастные тренеры держатся на высоком уровне.
Брать топ-10 вместо топ-8, потому что 10 – это более привычное для восприятия круглое число, мы тоже не стали.
Главные выводы:
● Стереотип подтвердился − половина тренеров из списка работают со сборными. Важный нюанс: почти все эти сборные − андердоги. Они либо провалились на Евро (Турция), либо вообще туда не попали (Азербайджан, Гибралтар, Сан-Марино и другие).
● 74 года Семина в сегодняшней Европе − это действительно нетипично. Позади него отрыв минимум в четыре года. И четверо самых возрастных тренеров после него как раз представляют сборные.
● Кто же такой Эдоардо Рея, который обошел Семина. Это итальянец, который тренировал десятки местных клубов-середняков. Вы можете помнить его по «Лацио» и «Аталанте» десятых или по «Наполи» нулевых, которое он вытаскивал из низших лиг после банкротства и перерождения клуба. В Албанию он пришел после трехлетнего перерыва в тренерской работе. Рея использовал 44 игрока за 20 матчей и сейчас неплохо разогнался: сборная проиграла только дважды в десяти последних матчах.
● Лиги, в которых сейчас нет вообще нет возрастных тренеров: чемпионаты Франции, Германии, Нидерландов.
● Какие места занимали в прошлом сезоне те 9 тренеров рейтинга, которые тренируют клубы:
- Пеллегрини − 6-е.
- Кастори −2-е, но во втором дивизионе (кстати, Кастори проработал рекордные для Италии 500+ матчей в Серии B).
- Адреацолли −только пришел.
- Жезуш −3-е.
- Бьелса − 9-е
- Гасперини −3-е.
- Спаллетти − только пришел.
- Сарри −только пришел.
- Анчелотти −только пришел.
Да, вы правильно заметили: среди 20 самых возрастных тренеров много тех, кто только сейчас нашел новую работу. Кроме этих четверых и Семина это, например, еще Луи ван Гал, который недавно пришел в сборную Нидерландов
● 9 из 20 тренеров − итальянцы.