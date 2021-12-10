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Лионель Месси
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#Франция #ПСЖ #Лионель Месси

В Париже есть здание с маленьким окном – все туда пытаются попасть мячом. Месси снимался в рекламе об этом месте

час назад

В парижском жилом комплексе Эври-Куркуронн есть здание с небольшим окошком. Однажды местный житель Джибриль загрузил видео, как попадает мячом в окошко рядом с домом №24. С первой попытки. 

Это место быстро стало культовым. Иногда рядом с окошком выстраиваются очереди (часто сюда приходят школьники из соседнего района). Даже в гугл-картах окошко ищется по запросу «заколдованный просвет». 

Это все было в 2019 году, и уже через год сборная Франции показала песню к Евро-2020, где отсылает к этому окну в тексте. 

Еще в конце года об окне напомнил Нене – бывший игрок «ПСЖ», который приехал в гости к Неймару. Попал с первой попытки.

И самый пик популярности окна Эври-Куркуронн – реклама adidas. Месси бьет с парижской крыши, мяч пролетает весь город, но все-таки не попадает. 

Одного окна уже давно мало, поэтому два французских разработчика сделали мобильную игру – окно того же размера оно проецирует на любую стену. А рядом с оригинальным окном люди пытаются попасть в мусорные баки, потому что к окну всегда очередь. 

И за все время – ноль жалоб в полицию на людей с мячом, которые толпятся возле домов. 

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