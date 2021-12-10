В Париже есть здание с маленьким окном – все туда пытаются попасть мячом. Месси снимался в рекламе об этом месте

Одного окна уже давно мало, поэтому два французских разработчика сделали мобильную игру – окно того же размера оно проецирует на любую стену. А рядом с оригинальным окном люди пытаются попасть в мусорные баки, потому что к окну всегда очередь.

И за все время – ноль жалоб в полицию на людей с мячом, которые толпятся возле домов.