В Париже есть здание с маленьким окном – все туда пытаются попасть мячом. Месси снимался в рекламе об этом месте
В парижском жилом комплексе Эври-Куркуронн есть здание с небольшим окошком. Однажды местный житель Джибриль загрузил видео, как попадает мячом в окошко рядом с домом №24. С первой попытки.
Это место быстро стало культовым. Иногда рядом с окошком выстраиваются очереди (часто сюда приходят школьники из соседнего района). Даже в гугл-картах окошко ищется по запросу «заколдованный просвет».
Это все было в 2019 году, и уже через год сборная Франции показала песню к Евро-2020, где отсылает к этому окну в тексте.
И самый пик популярности окна Эври-Куркуронн – реклама adidas. Месси бьет с парижской крыши, мяч пролетает весь город, но все-таки не попадает.
Одного окна уже давно мало, поэтому два французских разработчика сделали мобильную игру – окно того же размера оно проецирует на любую стену. А рядом с оригинальным окном люди пытаются попасть в мусорные баки, потому что к окну всегда очередь.
И за все время – ноль жалоб в полицию на людей с мячом, которые толпятся возле домов.