Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»
Райан Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса в ноябрьских матчах из-за обвинения в нападении на свою девушку. Вместо него руководить командой будет Роберт Пейдж, а помогать ему – Альберт Стейвенберг.
Стейвенберг – ассистент Микеля Артеты в «Арсенале» и помощник Гиггза в Уэльсе. В сборной он работает с 2018 года. Фигура Стейвенберга в этот раз особенно не нравится Жозе Моуринью. В команду вызваны три игрока «Тоттенхэма» Бен Дэвис, Джо Родон и Гарет Бэйл. Особые беспокойства – по поводу Бэйла, которого Моуринью трепетно подводит к составу:
«Мне не очень комфортно от того факта, что одним из его тренеров в сборной будет тренер «Арсенала». У сборных должны быть свои тренеры, которые работают на сборные, а не на другие клубы. Бэйл становится лучше и лучше, я чувствую, что он может сыграть 90 минут. Но дело не в этом – необходимо контролировать ситуацию и сохранять игрока в безопасности, учитывая его проблемы в прошлом».
У Уэльса впереди товарищеский матч против США и игры Лиги наций против Бельгии и Исландии.
Несколько фактов о Стейвенберге:
- Это 50-летний голландец, который почти не играл в футбол из-за травмы крестов.
- Первый тренерский опыт – сборная Голландии U-17 и два золота Евро с ней. Там он работал с Депаем, Виленой и Аке.
- Вместе с Гиггзом был ассистентом Луи ван Гала в «МЮ». Он рассказывал, что ван Гал позволял ему проводить тренировки, давать предматчевые установки и разговаривать с командой после матчей.
- Поработал год с «Генком» и довел его до четвертьфинала Лиги Европы.
- Раньше он тренировал юношей в «Фейеноорде» и «Моленбеке», ездил работать в ОАЭ.
Теперь – трудится с Гиггзом, который не хочет отпускать его из сборной до Евро-2020, так что Стейвенберг совмещает две должности и не отдыхает в перерыв на матчи национальных команд.
«Тоттенхэм» забрался на второе место в АПЛ и идет к плей-офф в Лиге Европы. Дело движется, но Жозе Моуринью все равно часто недоволен.
Список только за эту осень:
• Не нравится, что слишком много игроков в команде: «Мне очень-очень трудно управлять каждым аспектом моей работы».
• Не нравится отвечать про Алли: «Я устал от вопросов о Деле. 99% ответственности лежит на игроках. На мне 1%. У меня, у моего штаба – 1%».
• Не понравились ворота в Македонии на игре раунде плей-офф против «Шкендии». Но они и правда оказались ниже.
• До этого не понравилось, как себя вел соперник перед пенальти: «Один из их футболистов ногой рыл ямку на одиннадцатиметровой отметке».
• Взбесил слишком активный Фрэнк Лэмпард во время игры с «Челси»: «Черт возьми, Фрэнк, когда твои проигрывают 0:3, ты здесь не стоишь».
• Регламент Лиги Европы тоже не подходит: «Ты выходишь в плей-офф и получаешь команды из Лиги чемпионов, что очень несправедливо».
• Команда в игре с «Антверпеном» разозлила настолько, что озвучил желаемое количество замен в перерыве: «Я бы хотел сделать 11! Пять не сделал, так как боялся долгих 45 минут».
• Расписание, конечно, его тоже не устраивает: «Мы задаемся вопросом, кто те люди, что принимают подобные решения? Они что, хотят, чтобы мы выставили молодежную команду на Кубок английской лиги? Они правда этого хотят?»
А теперь беспокоит и фигура Стейвенберга.