Моуринью злится: звезд «Тоттенхэма» на стороне тренирует мужик из «Арсенала»

Райан Гиггз не будет тренировать сборную Уэльса в ноябрьских матчах из-за обвинения в нападении на свою девушку. Вместо него руководить командой будет Роберт Пейдж, а помогать ему – Альберт Стейвенберг.

Стейвенберг – ассистент Микеля Артеты в «Арсенале» и помощник Гиггза в Уэльсе. В сборной он работает с 2018 года. Фигура Стейвенберга в этот раз особенно не нравится Жозе Моуринью. В команду вызваны три игрока «Тоттенхэма» Бен Дэвис, Джо Родон и Гарет Бэйл. Особые беспокойства – по поводу Бэйла, которого Моуринью трепетно подводит к составу:

«Мне не очень комфортно от того факта, что одним из его тренеров в сборной будет тренер «Арсенала». У сборных должны быть свои тренеры, которые работают на сборные, а не на другие клубы. Бэйл становится лучше и лучше, я чувствую, что он может сыграть 90 минут. Но дело не в этом – необходимо контролировать ситуацию и сохранять игрока в безопасности, учитывая его проблемы в прошлом».

У Уэльса впереди товарищеский матч против США и игры Лиги наций против Бельгии и Исландии.