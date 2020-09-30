Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним

Позже Дайер посмеялся над самим собой: «Жозе был недоволен, но я ничего не мог с этим поделать, природа звала. Я слышал, что игроки «Челси» имели шанс во время моего отсутствия. Хорошо, что они не забили».

Когда Дайер уходил с поля, «Тоттенхэм» проигрывал 0:1 из-за раннего мяча от Вернера. Позже Ламела сравнял счет, а в серии пенальти победил именно «Тоттенхэм». Вернувшийся Дайер забил пенальти первым.

После игры он утешал Маунта – единственного игрока «Челси», который смазал свой удар. Фанаты сразу пошутили в твиттере: «Надеюсь, Дайер помыл руки».