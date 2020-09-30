Эрик Дайер
Кубок Лиги
Футбол
Жозе Моуринью
Челси
Тоттенхэм
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#Эрик Дайер #Футбол #Тоттенхэм #Жозе Моуринью #Челси #Кубок Лиги

Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним

30 сентября, 00:35

www.imago-images.de/Global Look Press

Эрик Дайер вышел в старте «Тоттенхэма» на игру Кубка лиги против «Челси». Отыграл без замены весь матч, но в середине второго тайма неожиданно сбежал в раздевалку. Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с криком побежал за ним. Так это было:

Позже Дайер посмеялся над самим собой: «Жозе был недоволен, но я ничего не мог с этим поделать, природа звала. Я слышал, что игроки «Челси» имели шанс во время моего отсутствия. Хорошо, что они не забили».

Когда Дайер уходил с поля, «Тоттенхэм» проигрывал 0:1 из-за раннего мяча от Вернера. Позже Ламела сравнял счет, а в серии пенальти победил именно «Тоттенхэм». Вернувшийся Дайер забил пенальти первым.

После игры он утешал Маунта – единственного игрока «Челси», который смазал свой удар. Фанаты сразу пошутили в твиттере: «Надеюсь, Дайер помыл руки».

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
30 сентября, 08:24

Да ладно, это спланированный сюжет от амазона

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vladik12
30 сентября, 20:01

Дайер ходил смотреть, как там "Ференцварош" играет.

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