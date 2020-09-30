Игрок «Тоттенхэма» убежал в туалет прямо посреди матча. Моуринью – за ним
Эрик Дайер вышел в старте «Тоттенхэма» на игру Кубка лиги против «Челси». Отыграл без замены весь матч, но в середине второго тайма неожиданно сбежал в раздевалку. Тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью с криком побежал за ним. Так это было:
Позже Дайер посмеялся над самим собой: «Жозе был недоволен, но я ничего не мог с этим поделать, природа звала. Я слышал, что игроки «Челси» имели шанс во время моего отсутствия. Хорошо, что они не забили».
Когда Дайер уходил с поля, «Тоттенхэм» проигрывал 0:1 из-за раннего мяча от Вернера. Позже Ламела сравнял счет, а в серии пенальти победил именно «Тоттенхэм». Вернувшийся Дайер забил пенальти первым.
После игры он утешал Маунта – единственного игрока «Челси», который смазал свой удар. Фанаты сразу пошутили в твиттере: «Надеюсь, Дайер помыл руки».
Да ладно, это спланированный сюжет от амазона
Дайер ходил смотреть, как там "Ференцварош" играет.