Тоттенхэм
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Жозе Моуринью
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#Тоттенхэм #АПЛ #Жозе Моуринью

«Вы команда хороших парней, но хорошие парни никогда не выигрывают». Моуринью – в трейлере фильма о «Тоттенхэме»

14 августа, 12:10

«Тоттенхэм» показал финальный трейлер документального фильма о жизни команды «Все или ничего», который выйдет на Amazon Prime 31 августа.

В трейлере показано, как клуб возглавил Жозе Моуринью, который впервые в карьере приходит в клуб посреди сезона. Он говорит в раздевалке мотивирующие речи («хорошие парни не выигрывают!») и просит играть агрессивнее. Еще в фильме покажут нервы Сон Хын-Мина после красной карточки и жизнь команды во время карантина.

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