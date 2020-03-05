Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
«Тоттенхэм» вылетел из Кубка Англии, где проиграл «Норвичу» в серии пенальти (1:1, 2:3, пен). Драма матча – это результаты команд Моуринью в послематчевых одиннадцатиметровых. С этой стороны поражение «Тоттенхэма» объяснимо: английские клубы под руководством Моуринью ни разу не выигрывали серию пенальти.
Еще один острый сюжет – в этом фото:
Драки не получилось – помешали стюарды. Дайер все равно обменялся с фанатом гневными репликами. Так это выглядело с трибун:
В твиттере COYS.com (ведут фанаты «Тоттенхэма») есть объяснение: Дайер заступался за своего партнера Жедсона Фернандеша. Жедсон – один из трех игроков «Тоттенхэма», которые не реализовали удары в послематчевой серии. Он бил последним – и сразу после удара нарвался на расистские выкрики.
BBC пишет, что на трибунах был брат Эрика Дайера. Жозе Моуринью говорит, что фанат оскорбил самого Дайера в присутствии его семьи: «Думаю, Эрик сделал что-то запрещенное с профессиональной точки зрения, но я его понимаю. Этот человек оскорбил Эрика, когда его семья вместе с младшим братом находились там».
Инцидент уже расследуют Футбольная ассоциация Англии и сам «Тоттенхэм». Моуринью рассказал и еще несколько деталей, которые важны для понимания ситуации. Дайер полез на трибуну, куда многие зрители приходят по специальным корпоративным приглашениям. Это означает, что человек мог вообще оказаться обычным провокатором.