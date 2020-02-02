Наркотики, драка с росгвардейцем – тяжелая ночь из жизни чемпиона России по боксу
Для начала расскажем, кто такой Георгий Кушиташвили:
1. Российский 24-летний боксер родом из Московской области.
2. Член сборной России по боксу. В 2018 году стал чемпионом России в весовой категории до 81 килограмма.
3. Участник боксерского чемпионата мира-2018. Дошел до четвертьфинала.
4. Уже попадал в неприятную историю – в 2017 году его и еще семерых членов сборной России не пустили на чемпионат Европы в Харьков. «Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», – говорили тогда в пресс-службе Федерации бокса России.
Сейчас – новый скандал, но на этот раз Кушиташвили очень серьезно влип.
О происшествии первым рассказал телеграм-канала Baza. Кушиташвили был вместе со своим другом в центре Москвы, где их остановил сотрудник Росгвардии для проверки документов. Кушиташвили это не понравилось, завязался спор, в ходе которого Кушиташвили ударил росгвардейца.
Позже Baza раскрыл суть конфликта. Кушиташвили вместе с другом забежали в подъезд дома, где снимали закладку. Из-за этого Кушиташвили и оказал сопротивление росгвардейцу. При обыске у него нашли сверток с неизвестным веществом. Теперь на Кушиташвили завели статью за: а) Нападение на сотрудника правоохранительных органов; б) Незаконное хранение и приобретение наркотиков.
Другой информационный телеграм-канал Mash написал, что вечером перед задержанием Кушиташвили выпивал вместе с друзьями в ресторане. А сегодня должен был лететь на сборы в Кисловодск на подготовку к летней Олимпиаде в Токио.
Печальное развитие событий, учитывая то, что в ноябре он сказал: «Сейчас в моей голове одна задача – поехать на Олимпийские игры, а потом уже задумываться о профессиональном ринге».