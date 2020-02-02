Наркотики, драка с росгвардейцем – тяжелая ночь из жизни чемпиона России по боксу

Для начала расскажем, кто такой Георгий Кушиташвили:

1. Российский 24-летний боксер родом из Московской области.

2. Член сборной России по боксу. В 2018 году стал чемпионом России в весовой категории до 81 килограмма.

3. Участник боксерского чемпионата мира-2018. Дошел до четвертьфинала.

4. Уже попадал в неприятную историю – в 2017 году его и еще семерых членов сборной России не пустили на чемпионат Европы в Харьков. «Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», – говорили тогда в пресс-службе Федерации бокса России.

Сейчас – новый скандал, но на этот раз Кушиташвили очень серьезно влип.