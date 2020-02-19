Игрок просто разнимал драку, и его укусили за член. Ауч!

«Тервилль» и «Сотрих» – две команды из Большой Восточной футбольной Лиги Франции (на человеческий язык – любительский футбол). Во время матча между этими клубами между двумя игроками началась потасовка, которая переросла в разборку за пределами стадиона.

Два игрока сцепились на парковке, и их попытался разнять футболист «Сотриха». Итог – один из дерущихся, упав на землю, укусил попытавшегося их разнять игрока за член. L’Equipe сообщает: пострадавшего скорая сразу же отвезла в госпиталь, где ему наложили 10 швов и держали 4 дня до полного восстановления.

Футболиста, укусившего другого парня, суд района Мозель дисквалифицировал на 5 лет. Судья также забанил миротворца на шесть месяц – L’Equipe предполагает, что это из-за шумихи, поднявшейся во французской прессе.