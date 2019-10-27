Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?

«Ганновер» и «Карлсруэ» выдали матч с веселым сценарием. Середняки Второй Бундеслиги сыграли со счетом 3:3. «Ганновер» трижды вел в счете, а свой последний мяч забил на 93-й минуте. Тогда казалось, что это победа, но «Карлсруэ» отыгрался. На 95-й минуте Даниэль Гордон сравнял счет, а уже через секунду оказался на газоне.

Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер хотел выбить мяч кулаком, но попал по Гордону. На повторах тяжело разобрать, куда именно ему врезал Цилер. Когда Гордон вставал, он держался за живот и область паха.

Арбитр показал Цилеру вторую желтую карточку в матче и удалил. Замен у «Ганновера» уже не было, но и времени оставалось совсем мало. Смотрите этот момент по кадрам: