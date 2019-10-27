Эмоции, безумие, психоз – как лучше всего описать удар по сопернику сразу после гола?
«Ганновер» и «Карлсруэ» выдали матч с веселым сценарием. Середняки Второй Бундеслиги сыграли со счетом 3:3. «Ганновер» трижды вел в счете, а свой последний мяч забил на 93-й минуте. Тогда казалось, что это победа, но «Карлсруэ» отыгрался. На 95-й минуте Даниэль Гордон сравнял счет, а уже через секунду оказался на газоне.
Вратарь «Ганновера» Рон-Роберт Цилер хотел выбить мяч кулаком, но попал по Гордону. На повторах тяжело разобрать, куда именно ему врезал Цилер. Когда Гордон вставал, он держался за живот и область паха.
Арбитр показал Цилеру вторую желтую карточку в матче и удалил. Замен у «Ганновера» уже не было, но и времени оставалось совсем мало. Смотрите этот момент по кадрам:
Победитель ЧМ-2014 (был на турнире третьим вратарем) Рон-Роберт Цилер вернулся в «Ганновер» летом 2019-го. До этого он играл в «Лестере» и «Штутгарте», а еще раньше сделал себе имя именно в «Ганновере». Тогда он взрослел и прогрессировал для попадания в сборную, сейчас – пришел для помощи клубу уже во Второй Бундеслиге.
Цилер не раз попадал в странные ситуации. В 2018-м он пропустил гол после вброса из аута от партнера по команде. Еще раньше была история с голом с центра поля, который он пустил в дебютном товарищеском матче за «Штутгарт». Сейчас Цилеру уже 30 лет. «Ганновер» по-прежнему остается единственным клубом, где у него все получается.
Даже если иногда мешают такие неоправданные эмоции.