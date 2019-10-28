В Германии игрок так ударил судью, что тот потерял сознание. Пришлось вызывать спасательный вертолет

На утро понедельника состояние у пострадавшего следующее: нет угрожающих жизни травм головы, но речь пока затруднена.

Известно, что нападавшему 28 лет. Если протокол верен, то футболиста зовут Хэйри Гювен. Это полузащитник, который играет в «Мюнстере» несколько сезонов подряд. Пишут, что после нападения он сбежал с поля. Представитель «Мюнстера» Петер Самошкофф на матче не присутствовал, но уже в курсе ситуации: «Безусловно, это будет иметь серьезные последствия».

Нападения футболистов на судей в целом – редкое явление. «Не могу дать официальную статистику, насколько часто нас вызывают по схожим делам», – прокомментировал инцидент полицейский.

Результат матча официально пока не зафиксирован. Игра в связи с ударом судьи была отменена.