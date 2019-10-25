Конор оскорбил Дагестан. Так задел, что дагестанцы ждали его у отеля и бросили бутылку

«Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед? Команда Хабиба? А они здесь? Я не вижу здесь никого. Я не ожидаю ничего от них, если они хотят знать, где я – я живу в отеле прямо в центре Москвы. Он, наверное, сейчас не в стране. Я сюда прилетел, а он улетел – это типично для дагестанца», – говорил Конор на пресс-конференции в Москве.

Были и оскорбительные слова конкретно про Дагестан, когда Конора спросили о возможном посещении республики: «В Дагестан я не поеду, даже если нужно будет в туалет сходить. И это правда». В Дагестане в его словах вообще увидели уголовное преступление: об этом рассказывала юрист Дина Бингишиева.

Естественно, что обычные дагестанцы все это тоже заметили. У того самого отеля Ritz Carlton в центре Москвы вечером 24 октября было массовое дежурство – ждали Конора, чтобы он за все ответил. К отелю пришли не только дагестанцы (несколько десятков человек), но и фанаты самого Конора. До него пытались докричаться, включали музыку, выкрикивали оскорбления. Это продолжалось несколько часов.