Конор оскорбил Дагестан. Так задел, что дагестанцы ждали его у отеля и бросили бутылку
«Хабиб не представляет Россию. Где российский флаг после его побед? Команда Хабиба? А они здесь? Я не вижу здесь никого. Я не ожидаю ничего от них, если они хотят знать, где я – я живу в отеле прямо в центре Москвы. Он, наверное, сейчас не в стране. Я сюда прилетел, а он улетел – это типично для дагестанца», – говорил Конор на пресс-конференции в Москве.
Были и оскорбительные слова конкретно про Дагестан, когда Конора спросили о возможном посещении республики: «В Дагестан я не поеду, даже если нужно будет в туалет сходить. И это правда». В Дагестане в его словах вообще увидели уголовное преступление: об этом рассказывала юрист Дина Бингишиева.
Естественно, что обычные дагестанцы все это тоже заметили. У того самого отеля Ritz Carlton в центре Москвы вечером 24 октября было массовое дежурство – ждали Конора, чтобы он за все ответил. К отелю пришли не только дагестанцы (несколько десятков человек), но и фанаты самого Конора. До него пытались докричаться, включали музыку, выкрикивали оскорбления. Это продолжалось несколько часов.
Абдулманап Нурмагомедов положительно отнесся к людям, которые пришли к отелю Конора. «Вы думаете, в этой стране нет настоящих мужчин, никто туда не придет?! В этой стране самые мужественные исторические страницы. Трусливый народ не занимает такую территорию. Лучше вам гордиться этой страной, чем критиковать», – сказал отец Хабиба.
Конор так и не вышел. Никто до конца и не понял, был ли вообще он в отеле в тот момент. Конор точно сходил на игру ЦСКА и «Ференцвароша», а его дальнейшее местонахождение никто не знал. Зато уже на следующий день Макгрегор комментировал ситуацию на тренировке: «Дагестанцы не очень рады, да? Сейчас я здесь, они называют меня Макчикеном. Но кто назовет меня так в лицо?».
В тот же момент конфликт продолжился. Конор отвечал на вопросы, когда в него прилетела бутылка. От нее Макгрегор увернулся, но ситуация все равно необычная. Охрана сразу вывела человека, который ее бросил. Сам Конор от этого только взбодрился: «Ну и кто тут трус? Вот он я, давайте, давайте».
Почему Конор вообще вспомнил про Дагестан? Все просто: Хабиб и его отец уже несколько раз звали Макгрегора в Дагестан. Сначала за приезд Конора выступал Абдулманап Нурмагомедов. Потом к нему обращался и сам Хабиб. Было это еще в 2018-м, а теперь предложение вряд ли в силе – в Дагестане Конора спокойно никто не встретит.
Главной цели Конор добился – сейчас его поведение в Москве обсуждают вообще все.