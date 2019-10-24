«Русские знают, что такое хороший дух и хороший алкоголь». О чем Конор говорил в Москве

Боец UFC и экс-чемпион Конор Макгрегор приехал в Москву в рамках партнерства с букмекерской конторой Parimatch и общается с журналистами. Авторы «Гола» были на мероприятии и законспектировали главное из выступления Конора.

Тут про все: Россия, Хабиб, бизнес, секреты мотивации и планы по возвращению.

О любви к России, Путине и подаренном виски

«Мне так нравится, что я вновь с вами здесь на территории матушки-России. Из России с любовью. И я чувствую эту любовь каждый раз, когда приезжаю в эту прекрасную страну и в этот восхитительный город».

«Я впервые здесь от Parimatch и во второй раз в прекрасной Москве. В прошлый раз я был гостем господина Путина на чемпионате мира по футболу. Я провел прекраснейшее время здесь и чувствую, что второй раз тоже будет очень классно. Также я рад прорекламировать ирландский виски Proper №12. Первая бутылка, которая была произведена, подарена Владимиру Владимировичу Путину во время чемпионата мира по футболу . Для меня честь и привилегия вновь быть здесь и радоваться тому, что люди тоже могут приобрести этот виски. Потому что вы знаете, что такое крепкие напитки, и вы знаете, что это – хороший напиток».

«У него очень серьезная служба безопасности, и они шуток не шутят. Я дал им эту бутылку. Для того чтобы они убедились, что там нет яда. И только после этого они предоставили ему эту бутылку. Я уверен, что ему понравилось, он наверняка попробовал. Потому что это ирландский виски – номер один в России. Я остановился в центре Москвы. Там явно будет толпа после пресс-конференции. Если вам интересно – я там. Proper №12 также находится в меню этого ресторана, мы это видели. Там целая страница, которая рассказывает об этом напитке. Для меня это честь и гордость, я счастлив».

О режиме дня, дисциплине и подготовке

« Требуется 66 дней, чтобы сформировать привычку. Сейчас я формирую привычку засыпать рано и просыпаться рано.

Все миллиардеры должны быть собранными: они ложатся спать в определенное время и просыпаются в определенное время. Для меня структурированный подход – это ключ к успеху, к тому, чтобы вернуться в форму. И сейчас я возвращаюсь в форму, я уже столько занимаюсь боями. Один раз или дважды победить очень легко, но год за годом побеждать очень сложно. Необходимо вновь вернуться к этому голодному состоянию ».

« У меня очень большие новости для вас: я хочу биться здесь, в Москве, в России . Люди ждут этого повторного боя в Москве, и он произойдет. Я не просто жду этого человека – он не рискует никогда.

Бой будет 18 января в Лас-Вегасе . Я уже знаю, с кем будет бой. Если я буду говорить, кто это будет, UFC поменяет этого человека, потому что они всегда так делают. Спросите UFC сами, пожалуйста, потому что мне насрать, кто это будет. 18 января Конор Макгрегор будет биться в Лас-Вегасе, и это будет возвращением в сезон. Затем я буду биться с победителем за титул серьезного парня, и опять же таким образом мы получим трилогию поясов и выигрышей».

«И потом я опять буду биться за пояс Москвы, это будут Тони Фергюсон или Хабиб Нурмагомедов. Мне насрать на самом деле, против кого я буду биться. Но я хочу, чтобы бой проходил в Москве, потому что люди этого заслуживают . Люди всего мира заслуживают, чтобы именно здесь был этот бой, и это будет мой матч, я не буду употреблять алкоголь. Я буду сфокусирован на бое».

« Моя мотивация приходит от людей, которые смотрят на меня . Это люди, которым сказали, что вы не можете это сделать. Человек упорно работает, и я отсюда беру мотивацию. Воодушевление – от моих детей, от моей семьи Макгрегоров. Я готов, я сфокусирован, готов к черту все послать и сделать все лучше».

«Довольно легко стать чемпионом. Конечно, я хочу, чтоб мой сын стал чемпионом в разных весах, чтобы он в разных дивизионах побеждал. Мы знаем, что Хабиб практически помирал, чтобы скинуть какой-то вес, чтобы дойти до среднего или легкого веса. И это, знаете, как звук труса. Мой сын будет очень талантливым бойцом, как и его отец. Я не буду его заставлять, но у него будут эти навыки, если он захочет. Он будет очень многое в этом мире».