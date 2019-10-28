Бешенство капитана «Арсенала»: послал фанатов, выбросил футболку, не пошел на скамейку
«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), но матч запомнился совсем не результатом. На 61-й минуте произошла ключевая замена в «Арсенале»: опорника Джаку поменяли на атакующего игрока Саку. В начале матча Джака ассистировал Сократису в моменте с первым голом и очень старался. Потом как-то не пошло, его поменяли – дальше полетели эмоции.
Важный контекст перед объяснением: с конца сентября Джака – капитан «Арсенала». В прошлом сезоне постоянным капитаном «Арсенала» был Косиельни (ушел в «Бордо). Еще с капитанской повязкой выходили Петр Чех (завершил карьеру, ушел в хоккей) и Аарон Рэмси (ушел в «Ювентус»). Пришло время перемен, Эмери выбрал Джаку и даже публично об этом говорил.
Фанаты «Арсенала» до этой игры уже освистывали Джаку в игре с «Астон Виллой». Сам он в «Арсенале» уже четвертый сезон, красиво забивал и никогда не жаловался. В этой игре его опять освистали, а Джака ответил: приложил руку к уху, сказал «Fuck off» и скинул с себя футболку. Перед этим он показал трибунам, чтобы они кричали громче. Сразу после замены Джака ушел в подтрибунное помещение.
Унаи Эмери уже сказал, что будут проведены внутренние обсуждения по поводу Джаки и его роли капитана. Публично он признал, что Джака поступил плохо: «Это неправильно. Но я думаю, что теперь мы станем спокойнее, мы поговорили. Его реакция была неправильной. Мы здесь, потому что у нас есть фанаты. В футболе мы работаем внутри поля, но мы играем за них. Мы должны уважать их, когда они аплодируют нам, а также когда они критикуют нас».
Психоз Джаки можно объяснить и результатами «Арсенала». Из четырех последних матчей в АПЛ команда не выиграла в трех (две ничьи, одно поражение). В таблице «Арсенал» идет пятым, но отстает от зоны Лиги чемпионов уже на четыре очка.