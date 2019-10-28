Бешенство капитана «Арсенала»: послал фанатов, выбросил футболку, не пошел на скамейку

«Арсенал» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (2:2), но матч запомнился совсем не результатом. На 61-й минуте произошла ключевая замена в «Арсенале»: опорника Джаку поменяли на атакующего игрока Саку. В начале матча Джака ассистировал Сократису в моменте с первым голом и очень старался. Потом как-то не пошло, его поменяли – дальше полетели эмоции.

Важный контекст перед объяснением: с конца сентября Джака – капитан «Арсенала». В прошлом сезоне постоянным капитаном «Арсенала» был Косиельни (ушел в «Бордо). Еще с капитанской повязкой выходили Петр Чех (завершил карьеру, ушел в хоккей) и Аарон Рэмси (ушел в «Ювентус»). Пришло время перемен, Эмери выбрал Джаку и даже публично об этом говорил.

Фанаты «Арсенала» до этой игры уже освистывали Джаку в игре с «Астон Виллой». Сам он в «Арсенале» уже четвертый сезон, красиво забивал и никогда не жаловался. В этой игре его опять освистали, а Джака ответил: приложил руку к уху, сказал «Fuck off» и скинул с себя футболку. Перед этим он показал трибунам, чтобы они кричали громче. Сразу после замены Джака ушел в подтрибунное помещение.