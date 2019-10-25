Николя Пепе
Лига Европы
Футбол
Арсенал
Выйти на 15 минут и лупануть дубль прямыми ударами со штрафных
25 октября 2019, 01:07
В 3-м туре Лиги Европы «Арсенал» проигрывал «Виктории Гимараэш» 1:2, когда на 75-й минуте Александра Ляказетта заменил Николя Пепе.
Дальше все просто. Пепе дважды исполнил штрафные – и оба раза попал. Точки стояли близко к линии штрафной, зато с двух разных ракурсов: первая ближе к краю, вторая – строго по центру.
- Летом Пепе перешел в «Арсенал» из «Лилля» за 80 млн. Это рекордный трансфер для «Арсенала».
- В сентябре главный тренер Унаи Эмери говорил, что Пепе нужно время на адаптацию и что для этого он остается дополнительно после тренировок.
- В начале октябре то же самое сказал бывший главный тренер Арсен Венгер: «Мне нравится этот игрок. Но он еще не адаптировался, необходимо дать ему время. Кажется, что сейчас Пепе не играет так свободно, как во Франции».
- Первый гол за «Арсенал» Пепе забил только в седьмой игре.
- Это только его третий матч в еврокубках за карьеру (и заодно за этот месяц). Все три были выходами на замену после 60-й минуты.
В соцсетях, конечно, бурно.
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