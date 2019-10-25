Выйти на 15 минут и лупануть дубль прямыми ударами со штрафных

В 3-м туре Лиги Европы «Арсенал» проигрывал «Виктории Гимараэш» 1:2, когда на 75-й минуте Александра Ляказетта заменил Николя Пепе.

Дальше все просто. Пепе дважды исполнил штрафные – и оба раза попал. Точки стояли близко к линии штрафной, зато с двух разных ракурсов: первая ближе к краю, вторая – строго по центру.