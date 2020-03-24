Моуринью – добро. Сейчас разносит еду по домам Лондона, раньше – дарил свою медаль ребенку и отчислял % с зарплаты в фонд

Добрые дела Моуринью – часть его карьеры, но в последние годы гораздо чаще, чем раньше о них стали говорить. Например, в 2016-м он узнал о смерти 32-летнего фаната «МЮ» в ДТП. Жозе подписал письмо от клуба, где выразил соболезнования вдове Джейд. Также был создан специальный фонд помощи семье фаната. Кто сообщил клубу о его смерти – так и осталось неизвестным.

Там же в «МЮ» Моуринью присоединился к проекту Common Goal, где соучредителем был Хуан Мата. Проект поддержали многие спортсмены, а Мата сообщил, что Жозе решил отчислять 1% от зарплаты.

Тогда же Моуринью порадовал ребенка в македонском Скопье – «Реал» выиграл у «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА, а тренер подарил ему серебряную медаль после игры. Жозе сказал, что не всегда оставляет медали, полученные после поражений, зато маленький фанат «МЮ» сохранит в памяти этот момент.