Моуринью – добро. Сейчас разносит еду по домам Лондона, раньше – дарил свою медаль ребенку и отчислял % с зарплаты в фонд
В Великобритании – разгар эпидемии коронавируса, там инфицировано более 6,5 тысяч человек, более трех сотен погибли. Премьер-министр Борис Джонсон объявил всеобщий карантин. Крайне не рекомендовано выходить из дома и пожилым людям, которым продукты доставляет организация Age UК.
Жозе Моуринью оказался одним из ее волонтеров. Он разносил пакеты с продуктами в Энфилде – одном из районов Лондона.
Добрые дела Моуринью – часть его карьеры, но в последние годы гораздо чаще, чем раньше о них стали говорить. Например, в 2016-м он узнал о смерти 32-летнего фаната «МЮ» в ДТП. Жозе подписал письмо от клуба, где выразил соболезнования вдове Джейд. Также был создан специальный фонд помощи семье фаната. Кто сообщил клубу о его смерти – так и осталось неизвестным.
Там же в «МЮ» Моуринью присоединился к проекту Common Goal, где соучредителем был Хуан Мата. Проект поддержали многие спортсмены, а Мата сообщил, что Жозе решил отчислять 1% от зарплаты.
Тогда же Моуринью порадовал ребенка в македонском Скопье – «Реал» выиграл у «МЮ» в матче за Суперкубок УЕФА, а тренер подарил ему серебряную медаль после игры. Жозе сказал, что не всегда оставляет медали, полученные после поражений, зато маленький фанат «МЮ» сохранит в памяти этот момент.
Судьи и журналисты всегда особо нервировали Жозе, но когда дело выходило за пределы футбола, ситуация была другой. В книге Роберта Бизли «С близкого расстояния» о Жозе Моуринью описан момент, когда тренер ответил на вопрос – куда лучше перечислять гонорар на благотворительность, он направил к судье Марку Халси в фонд борьбы с раком. В 2009-м у него была диагностирована лимфома гланд. Позже Халси регулярно переводил деньги в благотворительные фонды по борьбе с раком.
Очень простая история, но насколько красивая. В январе 2014-го Жозе заметил на пресс-конференции журналиста, встал и подошел к нему пожать руку. «С возвращением», – сказал Моуринью журналисту Рэгсу Мартелу, который впервые пришел на пресс-конференцию после борьбы с раком.
В 2014-м Жозе сделал еще одно доброе дело – встретился с 11-летним фанатом «Шрусбери» (с ним «Челси» играл в Кубке), который из-за болезни не может ходить. Он подарил тренеру его портрет. Картина была продана на благотворительном аукционе, средства пошли на покупку оборудования для парня.
Испанская Marca рассказывала, как любят Моуринью в клубе «Канильяс». Он потратил восемь тысяч евро за обучение футболистов, чьи семьи не могли позволить себе такие суммы. В то время в клубе тренировался его сын Жозе Мариу.
Это лишь широко известные истории. «Не думаю, что многим известно, сколько добрых дел делает Моуринью без лишнего шума», – писал Бизли.