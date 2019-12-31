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Тоттенхэм
Лондон
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tottenhamhotspur.com
Страна
Англия
Стадион
Тоттенхэм Хотспур
Тренер
Жозе Моуринью
Ж. Моуринью
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Кто владеет клубами АПЛ – в одной картинке. Только 5 из 20 – англичане (+двое русских)
#АПЛ
22 апреля, 15:30
Звезд АПЛ спасают большие дворы. У них там целые спортзалы и поля
#АПЛ
29 апреля, 19:52
Моуринью и три игрока «Тоттенхэма» нарушили правила самоизоляции: вышли в парк на пробежку и тренировку
#Тоттенхэм
08 апреля, 11:59
Моуринью обещал измениться, но соврал: так же критикует своих игроков, отмазывается и не придумывает нового
#Жозе Моуринью
11 марта, 00:20
Игрок «Тоттенхэма» взбесился: залез на полную трибуну и чуть не побил фаната
#Эрик Дайер
05 марта, 11:55
Алли швыряет бутылку от ярости – Моуринью говорит, что он злится на себя
#Деле Алли
20 февраля, 13:55
Фанаты «Лейпцига» кидают туалетную бумагу. Убирают за ними игроки «Тоттенхэма»
#Лига чемпионов
20 февраля, 12:28
Трое игроков «РБ Лейпцига» вышли на матч ЛЧ в неправильных футболках – с бесцветным лого спонсора
#РБ Лейпциг
20 февраля, 00:39
Главные тактические тренды 2019 года. Дальних ударов стало меньше, центральные защитники создают голы, атака – новая идеология
#Футбол
31 декабря 2019, 06:42
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