Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами

Деле Алли был одним из лидеров «Тоттенхэма» при Почеттино. Когда на его место пришел Моуринью, все разладилось. В этом сезоне Алли сыграл в АПЛ в шести матчах, но только в одном из них вышел в стартовом составе. В среднем он проводит на поле по 19 минут. Максимум отыграл 46 минут – как раз в том единственном матче в старте.

В Лиге Европы ситуация чуть лучше. Там Алли уже в пятый раз за сезон вышел в стартовом составе, еще в трех играх он появлялся на замену. Алли уже забивал в Лиге Европы, но дважды делал это с пенальти. Был еще ассист в игре с «Лудогорцем». Гол в ворота «Вольфсберга» стал для Алли первым за сезон, который забит с игры. Тут же он сделал две голевые передачи.

Зимой «Тоттенхэм» работал над продажей Алли, но сделка зависела от возвращения Эриксена. Получилось, что Эриксен остался в «Интере». Алли из-за этого не ушел из «Тоттенхэма», хотя «ПСЖ» договаривался о его подписании. Там теперь работает Маурисио Почеттино. Во время переговоров по трансферу Алли даже не тренировался с «Тоттенхэмом».