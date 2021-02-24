Моуринью не выпускал Алли и чуть его не продал. Теперь тот впервые в сезоне забил с игры – ударом ножницами
«Тоттенхэм» попал в плей-офф Лиги Европы на «Вольфсберг». Там уже в первом тайме Деле Алли забил красивый гол. Принял мяч от защитника Доэрти, подкинул его вверх и пульнул через себя. В похожей ситуации Оливье Жиру забил в ворота «Атлетико» в Лиге чемпионов. Мы подробно рассказывали о его голе в отдельном материале.
Как все было в случае с Алли:
И официальное видео от «Матч ТВ»:
Деле Алли был одним из лидеров «Тоттенхэма» при Почеттино. Когда на его место пришел Моуринью, все разладилось. В этом сезоне Алли сыграл в АПЛ в шести матчах, но только в одном из них вышел в стартовом составе. В среднем он проводит на поле по 19 минут. Максимум отыграл 46 минут – как раз в том единственном матче в старте.
В Лиге Европы ситуация чуть лучше. Там Алли уже в пятый раз за сезон вышел в стартовом составе, еще в трех играх он появлялся на замену. Алли уже забивал в Лиге Европы, но дважды делал это с пенальти. Был еще ассист в игре с «Лудогорцем». Гол в ворота «Вольфсберга» стал для Алли первым за сезон, который забит с игры. Тут же он сделал две голевые передачи.
Зимой «Тоттенхэм» работал над продажей Алли, но сделка зависела от возвращения Эриксена. Получилось, что Эриксен остался в «Интере». Алли из-за этого не ушел из «Тоттенхэма», хотя «ПСЖ» договаривался о его подписании. Там теперь работает Маурисио Почеттино. Во время переговоров по трансферу Алли даже не тренировался с «Тоттенхэмом».
8 февраля это подтвердил Моуринью, когда рассказывал о первой тренировке Алли. Он думал о привлечении Алли к кубковой игре с «Эвертоном»: «В нормальной ситуации его даже не рассматривали бы в состав. Но из-за матчей и травм нам придется ускорить весь процесс по нему. Хочу, чтобы он был полностью в команде и согласился. Это зависит от его чувств».
Алли появился со скамейки в матче с «Эвертоном». Потом вышел на замену в играх с «Ман Сити» и «Вест Хэмом». В первом матче «Вольфсбергом» сыграл в старте. И даже написал: «Все больше похож на себя».
Дальше – игра, где он сделал весь разгром: