Алли швыряет бутылку от ярости – Моуринью говорит, что он злится на себя

Жозе Моуринью спрашивали о реакции Алли на его решение. Тренер «Тоттенхэма» погасил ситуацию: «Я думаю, что он был зол из-за собственной игры, не из-за меня. Он знает, почему я снял его, и команда после этого заиграла лучше». Алли в этом матче отыграл 64 минуты, потом вместо него вышел Танги Ндомбеле.

В ноябре 2019-го Жозе Моуринью стал главным тренером «Тоттенхэма». Тогда Алли сразу выдал пятиматчевую результативную серию в матчах всех турниров – 4 гола, 3 ассиста.

Последней игрой из того отрезка матчей была встреча «Тоттенхэма» и «Бернли» 7 декабря. Дальше Алли забил еще один мяч в ворота «Брайтона» (26 декабря, 2:1) и гол «Норвичу» (22 января, 2:1). Был еще ассист в кубковой игре с «Саутгемптоном», которую «Тоттенхэм» выиграл со счетом 3:2.

До этого Алли рассказывал, что ему нравится работать с Моуринью: «Мы обсуждаем различные вещи, тактические моменты. У них с Покеттино есть отличия. Думаю, здесь дело в индивидуальном стиле каждого тренера. Не считаю, что их можно назвать одинаковыми. Основная задача – привыкнуть к философии нового тренера».