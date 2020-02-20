Фанаты «Лейпцига» кидают туалетную бумагу. Убирают за ними игроки «Тоттенхэма»

Болельщики привыкли, что в Бундеслиге билеты на игры стоят намного дешевле даже по сравнению с другими странами. Цена сезонного абонемента в Германии – 186,25 евро (в Англии – минимум 400 фунтов).

У «РБ Лейпцига» и без этого сложные взаимоотношения с собственными фанатами. Не все болельщики адекватно принимают корпорацию Red Bull в качестве владельцев клуба. Накаляют ситуацию и постоянные попытки руководства «Лейпцига» привить фанатам культуру поведения (запрещают пиротехнику). Фанаты требуют диалога с клубом. Они хотят проявления уважения к мнению трибуны.

Фанатское сообщество «Лейпцига» разделилось на два лагеря. Одни полностью поддерживают клуб в его новой жизни, другие – постоянно протестуют и даже бойкотируют некоторые матчи. В истории «Лейпцига» был случай, когда фанатские группировки «Лейпцига» дрались друг с другом на фанатской трибуне.