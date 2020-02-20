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#Лига чемпионов #Футбол #Тоттенхэм #РБ Лейпциг

Фанаты «Лейпцига» кидают туалетную бумагу. Убирают за ними игроки «Тоттенхэма»

20 февраля, 12:28
Александр Плеханов

Начало второго тайма игры «Тоттенхэма» и «РБ Лейпцига» (0:1) задержали из-за туалетной бумаги. В момент возобновления игры фанаты «Лейпцига» выкинули несколько рулонов на поле. Daily Mail пишет, что акция фанатов «Лейпцига» касалась роста цен на билеты в матчах Лиги чемпионов. «Поддерживайте разумную цену», – протест сопровождал такой баннер.

Судья Чакыр остановил матч примерно на 20 секунд. Игроки «Тоттенхэма» не хотели больших задержек в матче – именно они убирали бумагу с поля. В уборке участвовали Льорис, Алдервейрелд и Санчес.

www.imago-images.de/Global Look Press

Болельщики привыкли, что в Бундеслиге билеты на игры стоят намного дешевле даже по сравнению с другими странами. Цена сезонного абонемента в Германии – 186,25 евро (в Англии – минимум 400 фунтов). 

У «РБ Лейпцига» и без этого сложные взаимоотношения с собственными фанатами. Не все болельщики адекватно принимают корпорацию Red Bull в качестве владельцев клуба. Накаляют ситуацию и постоянные попытки руководства «Лейпцига» привить фанатам культуру поведения (запрещают пиротехнику). Фанаты требуют диалога с клубом. Они хотят проявления уважения к мнению трибуны.

Фанатское сообщество «Лейпцига» разделилось на два лагеря. Одни полностью поддерживают клуб в его новой жизни, другие – постоянно протестуют и даже бойкотируют некоторые матчи. В истории «Лейпцига» был случай, когда фанатские группировки «Лейпцига» дрались друг с другом на фанатской трибуне. 

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