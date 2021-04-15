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Бренд по продажи краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»

2 часа назад

www.imago-images.de / global look press

Началось все спокойно и буднично. «Тоттенхэм» объявил о контракте с Dulux – фирме, которая производит краску. Для «Тоттенхэма» Dulux стал официальным поставщиком краски. В ближайших планах – раскрасить помещения стадиона.

Сначала от Dulux были официальные и правильные слова: «Болельщики знают, как меняется настроение при надевании сине-белого шарфа. Мы стремимся использовать цвета для преобразования жизни. Мы предоставим «Тоттенхэму» высококачественные продукты, сделанные по всем экологическим стандартам».

Дальше уже началось веселье. Под твитом «Тоттенхэма» о начале сотрудничества сммщик Dulux неожиданно стал отвечать и очень спорно шутить.

Болельщик написал: «Время раскрасить комнату с трофеями».

Dulux ответил фотографией пустого шкафа с эмблемами «Тоттенхэма» и надписью «Продается. Неиспользуемый трофейный кабинет».

Это намек на то, что в последний раз «Тоттенхэм» выигрывал титул в 2008-м (Кубок лиги), а другие трофеи брал вообще в 90-е (последняя победа в чемпионате – сезон-60/61).

Потом Dulux выдал еще одну схожую шутку на просьбу покрасить трофейный шкаф: «Не глупите, поверхность перед покраской должна быть свободна от пыли».

Финальный панч – о собаке-маскоте Dulux. Фирму спросили, могла бы она сыграть в центре обороны «Тоттенхэма». Dulux ответил, что у нее получилось бы лучше.

Сайт «Тоттенхэма»

Dulux быстро удалил все твиты, но было поздно – они разлетелись в скриншотах и стал вирусными. Компания извинилась за шутки сммщика:

«Приносим извинения за утренние твиты. Они не отражают того, насколько компания гордится, что заключила сотрудничество с «Тоттенхэмом».

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