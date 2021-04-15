Бренд по продажи краски подписал контракт с «Тоттенхэмом». И странно затроллил его серией твитов о «пыльном трофейном шкафе»

Началось все спокойно и буднично. «Тоттенхэм» объявил о контракте с Dulux – фирме, которая производит краску. Для «Тоттенхэма» Dulux стал официальным поставщиком краски. В ближайших планах – раскрасить помещения стадиона.

Сначала от Dulux были официальные и правильные слова: «Болельщики знают, как меняется настроение при надевании сине-белого шарфа. Мы стремимся использовать цвета для преобразования жизни. Мы предоставим «Тоттенхэму» высококачественные продукты, сделанные по всем экологическим стандартам».

Дальше уже началось веселье. Под твитом «Тоттенхэма» о начале сотрудничества сммщик Dulux неожиданно стал отвечать и очень спорно шутить.

Болельщик написал: «Время раскрасить комнату с трофеями».

Dulux ответил фотографией пустого шкафа с эмблемами «Тоттенхэма» и надписью «Продается. Неиспользуемый трофейный кабинет».