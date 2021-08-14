Переход Кейна – главная трансферная сага оставшейся части лета. «Ман Сити» предлагает 150 млн, «Тоттенхэм» нервничает, а Кейн пропускает тренировки

Как «Манчестер Сити» пытается провернуть трансфер Кейна

«Сити» с конца весны штурмует «Тоттенхэм» по трансферу Кейна. Сначала клубы не сходились в цене – «Ман Сити» предлагал что-то около 100 млн евро, «Тоттенхэм» отказывал. Потом Гвардиола увеличивал сумму – и тогда медиа и инсайдеры подкидывали новые детали переговоров и предлагаемых сделок:

• The Telegraph (один из самых авторитетных источников Англии – был в числе тех, кто первым написал о переходе Грилиша в «Сити»): «Ман Сити» мечтает о трансфере Кейна и планирует в начале августа подписать его. Но не за требуемые «Тоттенхэмом» 160 млн евро. Клуб попробует либо сбить часть суммы, либо предложить деньги+какого-то игрока.

• Фабрицио Романо (главный инсайдер мира): «Манчестер Сити» во время Евро предлагал «Тоттенхэму» 100 млн евро за Кейна – те отказались.

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• Через полмесяца после предыдущего инсайда Романо написал: «Ман Сити» предложит за Кейна 150 млн евро. Романо позже дополнил инсайд: «Манчестер Сити» эту сумму дополнит бонусами за подвиги в АПЛ и в Лиге чемпионов.

• В дополнение к информации медиа и инсайдеров выступил Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет обсуждать сделку, то мы завершим переговоры. Если захочет, то многие клубы хотели бы подписать Кейна, мы не исключение. «Ман Сити» очень заинтересован в нем».

Значит ли это, что «Манчестер Сити» реально откажется от Кейна из-за несговорчивости «Тоттенхэма»? Тоже вряд ли. Словам Гвардиолы слепо верить нельзя. В начале лета он предупреждал, что во время трансферного окна у клуба не будет денег на трансферы. Сейчас «Манчестер Сити» швыряется в «Тоттенхэм» здоровенным мешком с кэшом, чтобы тот отдал Кейна.