Переход Кейна – главная трансферная сага оставшейся части лета. «Ман Сити» предлагает 150 млн, «Тоттенхэм» нервничает, а Кейн пропускает тренировки
Дисклеймер: этот материал построен на инсайдах. «Гол» не особо доверяет им, потому что они часто не отображают реальную картину происходящего. Но когда много авторитетных источников часто говорят об одном, есть повод присмотреться к информации.
Сезон в АПЛ стартовал. До конца трансферного окна еще две недели. Но в Премьер-лиге есть одна рыночная интрига – перейдет ли куда-нибудь Харри Кейн? Возможно, этот вопрос нужно перефразировать: уйдет ли Кейн в «Манчестер Сити», потому что это пока что единственный покупатель?
Вероятен ли трансфер? Да, вполне. Пеп Гвардиола уже сказал, что поставил перед составом максимальные задачи – защита титула и борьба за Лигу чемпионов. А без парочки сильных центральных нападающих это сделать очень непросто. После ухода Серхио Агуэро в «Барселону» у Гвардиолы остался только один Габи Жезус: нестабильный и часто посещающий лазарет.
Теперь единственный способ не просесть на дистанции – укрепить позицию дополнительным нападающим.
Как «Манчестер Сити» пытается провернуть трансфер Кейна
«Сити» с конца весны штурмует «Тоттенхэм» по трансферу Кейна. Сначала клубы не сходились в цене – «Ман Сити» предлагал что-то около 100 млн евро, «Тоттенхэм» отказывал. Потом Гвардиола увеличивал сумму – и тогда медиа и инсайдеры подкидывали новые детали переговоров и предлагаемых сделок:
• The Telegraph (один из самых авторитетных источников Англии – был в числе тех, кто первым написал о переходе Грилиша в «Сити»): «Ман Сити» мечтает о трансфере Кейна и планирует в начале августа подписать его. Но не за требуемые «Тоттенхэмом» 160 млн евро. Клуб попробует либо сбить часть суммы, либо предложить деньги+какого-то игрока.
• Фабрицио Романо (главный инсайдер мира): «Манчестер Сити» во время Евро предлагал «Тоттенхэму» 100 млн евро за Кейна – те отказались.
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• Через полмесяца после предыдущего инсайда Романо написал: «Ман Сити» предложит за Кейна 150 млн евро. Романо позже дополнил инсайд: «Манчестер Сити» эту сумму дополнит бонусами за подвиги в АПЛ и в Лиге чемпионов.
• В дополнение к информации медиа и инсайдеров выступил Гвардиола: «Кейн – игрок «Тоттенхэма». Если «Тоттенхэм» не хочет обсуждать сделку, то мы завершим переговоры. Если захочет, то многие клубы хотели бы подписать Кейна, мы не исключение. «Ман Сити» очень заинтересован в нем».
Значит ли это, что «Манчестер Сити» реально откажется от Кейна из-за несговорчивости «Тоттенхэма»? Тоже вряд ли. Словам Гвардиолы слепо верить нельзя. В начале лета он предупреждал, что во время трансферного окна у клуба не будет денег на трансферы. Сейчас «Манчестер Сити» швыряется в «Тоттенхэм» здоровенным мешком с кэшом, чтобы тот отдал Кейна.
А Кейн-то сам хочет уйти? Кажется, да, но «Тоттенхэм» никак не отпускает
В середине июля The Telegraph написал: Кейн, как и Грилиш, заинтересован в переходе в «Манчестер Сити». Почти сразу же эта информация подтвердилась: а) Переходом Грилиша; б) Конфликтом Кейна и «Тоттенхэма».
2 августа он должен был вернуться в «Тоттенхэм» на тренировки (отпуск продлен из-за участия на Евро-2020). Но Кейн не приехал. Более того, он пропустил и несколько следующих дней. Когда информацию подтвердили сразу несколько источников, выступил новый тренер «Тоттенхэма» Нуну:
«Я хочу поговорить с Харри скоро. У меня еще не было такой возможности. Мы сначала решим проблему, а потом я поговорю с журналистами. Это не та ситуация, которую мне хотелось бы комментировать. Мы разберемся. Клуб пытается найти лучшее решение».
Сам Кейн выпустил в ответ заявление. Кратко:
- Он не отказывается тренироваться.
- Есть моменты, которые мешают ему это делать.
- Болельщики для него – все. Он бы осознанно не портил отношения с ними.
«Тоттенхэм» в итоге оштрафовал его за пропуск тренировок. А Кейн прибыл в расположения клуба только 8 августа. До 12 августа он тренировался в индивидуально, а потом перешел в общую группу. 15-го числа «Тоттенхэм» сыграет в матче первого тура против «Манчестер Сити».
Почему «Тоттенхэм» не расстанется за бешенные деньги с (пусть даже) лучшим игроком? The Times пишет, что Леви планирует снова добраться до решающих матчей Лиги чемпионов, построив команду вокруг Кейна. Кейн сейчас – главный патрон и незаменимый игрок для «Тоттенхэма». И против его продажи выступает в том числе и Нуну.
Есть и альтернативная версия – «Тоттенхэм» расстанется с Кейном, когда найдет стоящую замену. Вариантов немного. The Times пишет о Лаутаро Мартинесе. Испанский Sport говорит о Мартине Брэйтуэйте.
В последние числа августа между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» пройдет финальный этап переговоров по Кейну. Если до этого «Тоттенхэм» крепко усилит нападение, то нас, возможно, ждет еще один крышесносный трансфер за лето (кроме Месси).