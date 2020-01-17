Травма Кейна – ночной кошмар для Англии. Он забил больше всех на ЧМ и отборе, но на ЧЕ не сыграет

Кейн почти наверняка пропустит ЧЕ

Спортивный хирург Крис Уилсон так оценил шансы Кейна на восстановление:

«Я думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Гарри вернется в апреле или в мае, но буду очень удивлен, если это произойдет».

Об этом же говорил Моуринью: «Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нeм каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю».

Двойная боль: финал чемпионата Европы в этом сезоне пройдет в Лондоне, как и полуфиналы. При всей интернациональности турнира именно у Англии самые домашние условия: при удачном стечении обстоятельств команда сыграет только два матча из семи за пределами Лондона.