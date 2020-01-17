Травма Кейна – ночной кошмар для Англии. Он забил больше всех на ЧМ и отборе, но на ЧЕ не сыграет
Харри Кейн начал 2020 год с травмы. Диагноз – разрыв мышцы задней поверхности левого бедра, и со стадиона он уходил на костылях. Теперь Моуринью не знает, как его заменить, и на домашнем ЧЕ на него тоже не рассчитывают.
Кейн почти наверняка пропустит ЧЕ
Спортивный хирург Крис Уилсон так оценил шансы Кейна на восстановление:
«Я думаю, что Кейн пропустит полгода или даже больше. Если бы я оперировал его, то сказал бы, чтобы готовился к возвращению не раньше предсезонного периода. Много слышал, что Гарри вернется в апреле или в мае, но буду очень удивлен, если это произойдет».
Об этом же говорил Моуринью: «Мы стараемся изо всех сил. Новостей о Гарри у нас нет, и если вы будете спрашивать меня о нeм каждый раз, то ответ будет одинаковым. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, конца мая, следующего сезона, я не знаю».
Двойная боль: финал чемпионата Европы в этом сезоне пройдет в Лондоне, как и полуфиналы. При всей интернациональности турнира именно у Англии самые домашние условия: при удачном стечении обстоятельств команда сыграет только два матча из семи за пределами Лондона.
Кейн – лучший бомбардир ЧМ-18 и отборочного турнира ЧЕ-20
Цифры, которые говорят сами за себя. На ЧМ он забил шесть мячей – благодаря его голу Англия в 1/8 прошла Колумбию (там же он забил в серии пенальти) и обыграла Тунис на групповом этапе с голом на 91-й минуте. Еще три гола Кейн забил Панаме на групповом этапе – не хватило его только в полуфинале и матче за третье место.
Зато с 12 голами Кейн вернулся на отборочном турнире. Удивительная статистика – Кейн забил хотя бы один гол во всех восьми матчах отбора, включая единственный проигранный матч с Чехией.
«Он безжалостен, Харри способен стать лучшим бомбардиром в истории сборной, у него есть время. Если все сложится, уверен, что он сможет это сделать. Мы счастливы. С таким нападением в лице Кейна, Стерлинга, Рэшфорда и другими молодыми игроками мы получаем невероятную огневую мощь. У нас всегда есть уверенность, что мы можем забить. Мы всегда будем доставлять соперникам проблемы», – говорил тренер Англии Саутгейт.
Сейчас лучший бомбардир Англии – Руни с 53 голами, тогда как у Кейна 32. Но если Руни сыграл 120 матчей, то у Кейна пока только 45.
Моуринью паникует и не знает, как его заменить
«Я не хочу тут плакаться перед вами на каждой пресс-конференции, – начинает Моуринью после того, как узнал о травме Кейна. – Но каждый знает о том, как важен для нас Харри. Думаю, он незаменим».
С момента, как Кейн получил травму, «Тоттенхэм» выиграл только один матч из четырех. Центрфорварда теперь играет Лукас Моура, но за эти четыре матча он забил только однажды, а за весь сезон – четыре. Да и заменяет он Кейна только номинально – сам Моуринью признает, что роль у него другая. «Вы не можете трансформировать Лукаса или Сона в такую «девятку», как Харри Кейн, так что мы попробуем что-то другое».
Без Кейна «Тоттенхэм» уже играл с «Баварией». Тогда на острие опять вышел Моура, но выиграл только одну верховую дуэль из семи, а единственный гол забил полузащитник Сессеньон.
В СМИ пишут, что «Тоттенхэм» смотрит себе нападающего в зимнее трансферное окно. Называются такие фамилии: Пентек, Зе Луиш и даже Льоренте. Сам Моуринью не отрицает: «Что касается потенциальных новичков, то если Дэниэл Леви сможет найти решение в преддверии тяжелых месяцев, что ждут нас впереди, то я за».
В этом сезоне «Тоттенхэм» совсем не впечатлял, но Кейн все равно держал уровень. 11 голов в 20 матчах – это 30,5% всех голов «Тоттенхэма» в сезоне.