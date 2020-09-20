Сон забил четыре гола в матче АПЛ. Во всех ему ассистировал Кейн
«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 2:5. Как это было:
Игроки из Южной Кореи до этого никогда не забивали три мяча в матчах АПЛ. Сон сначала стал первым автором хет-трика, потом забил четвертый. Только три игрока делали покер в выездных матчах Премьер-лиги за «Тоттенхэм»: Клинсманн, Кейн, сам Сон. У Кейна получилось в 2017 году, когда «Тоттенхэм» играл с «Лестером». Клинсманн забивал четыре «Уимблдону» в 1998-м.
Opta дополняет это интересной статистикой. Кейн – первый английский игрок, который отдал четыре передачи в одном матче. Из футболистов всех национальностей он только шестой в истории, кому это удалось. За весь прошлый сезон Кейн сделал два ассиста. Всего за один матч у него получилось перекрыть этот показатель. В конце игры Кейн еще и забил сам.
Впервые в истории Премьер-лиги один игрок ассистировал другому четыре раза за матч.
До этого «Тоттенхэм» провел в сезоне две игры. Сначала минимально проиграл «Эвертону» в матче АПЛ, потом прошел «Локомотив Пловдив» в Лиге Европы. В матче ЛЕ забивали Кейн и Ндомбеле. Всего Кейн мелькнул в шести из семи голов «Тоттенхэма» в сезоне. Еще зацепил пять в одном матче. До этого в пяти голах за одну игру участвовал Салах в 2018-м.