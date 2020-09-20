Сон Хын Мин
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Харри Кейн
Тоттенхэм
Саутгемптон
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#Сон Хын Мин #Футбол #АПЛ #Тоттенхэм #Харри Кейн #Саутгемптон

Сон забил четыре гола в матче АПЛ. Во всех ему ассистировал Кейн

20 сентября, 16:00
Александр Плеханов

«Саутгемптон» – «Тоттенхэм» – 2:5. Как это было:

Матч завершен
Саутгемптон
Саутгемптон
Ингс 32
Ингс 90
2:5
Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 45
Сон 47
Сон 64
Сон 73
Кейн 82

Игроки из Южной Кореи до этого никогда не забивали три мяча в матчах АПЛ. Сон сначала стал первым автором хет-трика, потом забил четвертый. Только три игрока делали покер в выездных матчах Премьер-лиги за «Тоттенхэм»: Клинсманн, Кейн, сам Сон. У Кейна получилось в 2017 году, когда «Тоттенхэм» играл с «Лестером». Клинсманн забивал четыре «Уимблдону» в 1998-м.

Opta дополняет это интересной статистикой. Кейн – первый английский игрок, который отдал четыре передачи в одном матче. Из футболистов всех национальностей он только шестой в истории, кому это удалось. За весь прошлый сезон Кейн сделал два ассиста. Всего за один матч у него получилось перекрыть этот показатель. В конце игры Кейн еще и забил сам.

Впервые в истории Премьер-лиги один игрок ассистировал другому четыре раза за матч.

imago sportfotodienst/Global Look Press

До этого «Тоттенхэм» провел в сезоне две игры. Сначала минимально проиграл «Эвертону» в матче АПЛ, потом прошел «Локомотив Пловдив» в Лиге Европы. В матче ЛЕ забивали Кейн и Ндомбеле. Всего Кейн мелькнул в шести из семи голов «Тоттенхэма» в сезоне. Еще зацепил пять в одном матче. До этого в пяти голах за одну игру участвовал Салах в 2018-м.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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