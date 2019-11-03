Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника

«Тоттенхэм» буднично выигрывал у «Эвертона» до эпизода на 79-й минуте. Орье и Сон почти одновременно подкатились под Гомеша. Сон за такой фол получил красную карточку.

Важно не только само удаление, но и реакция игроков на эпизод. Увидев травму соперника, Сон расплакался. Он уходил с поля в слезах и совсем не волновался из-за команды.

Все эмоции были из-за Гомеша – его почти сразу унесли на носилках и поменяли с переломом ноги. Потом «Эвертон» собрался и сравнял счет на 97-й минуте, но кому это сейчас важно?

Так выглядел Сон сразу после этого эпизода.