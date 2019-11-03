Сон расплакался прямо на поле, когда травмировал соперника
«Тоттенхэм» буднично выигрывал у «Эвертона» до эпизода на 79-й минуте. Орье и Сон почти одновременно подкатились под Гомеша. Сон за такой фол получил красную карточку.
Важно не только само удаление, но и реакция игроков на эпизод. Увидев травму соперника, Сон расплакался. Он уходил с поля в слезах и совсем не волновался из-за команды.
Все эмоции были из-за Гомеша – его почти сразу унесли на носилках и поменяли с переломом ноги. Потом «Эвертон» собрался и сравнял счет на 97-й минуте, но кому это сейчас важно?
Так выглядел Сон сразу после этого эпизода.
«Сонни – один из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали. Его реакция показательна: он даже не может поднять голову, потому что так сильно плачет. Вы не хотите, чтобы это случилось с кем-нибудь. Мы просто должны передать наши наилучшие пожелания Андре Гомешу. После этого трудно продолжать, но нужно быть профессионалом», – описал ситуацию игрок «Тоттенхэма» Алли.
Поддержал игроков и главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино: «Игроки «Эвертона» пришли его утешить. Мы все сожалеем о произошедшем с Андре в этот трудный момент. Мы хотим отправить наши наилучшие пожелания. Я думаю, что Сон опустошен из-за последствий. Я хочу передать свои наилучшие пожелания Гомесу. Сейчас важно его выздоровление. Мы все опустошены, но, конечно, для «Эвертона» это разрушительно».
Вот слова Фабиана Делфа из «Эвертона»: «Мы все думаем об Андре, хотим увидеть его как можно скорее. Он такой хороший парень, такой хороший профессионал. Трудно выразить словами. Когда это произошло, трудно переориентироваться. Мы отчаянно пытались взять что-то из игры».