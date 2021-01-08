Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы
Вы часто видите имя Фабрицио Романо рядом с инсайдами про европейский футбол. Когда трансферное окно открыто, он появляется в соцсетях и лентах новостных сайтов чаще.
Краткие факты о нем:
- Он работает на Sky Sport Italia (с 19 лет) и пишет для английского The Guardian.
- Раньше Романо работал в штабе другого известного инсайдера – Джанлуки Ди Марцио.
- У него 2,3 млн подписчиков в твиттере. Около 90% контента там – инсайды. Каждый твит набирает десятки тысяч лайков.
- У него 1,7 млн подписчиков в инстаграме. Там тоже инсайды.
Почему мы должны верить его инсайдам
Романо – один из тех людей, которые не публикуют инсайды без тщательной проверки.
Он говорил, что закинет что-то в твиттер только после подтверждения минимум трех источников. Простой пример: прошлым летом итальянские медиа форсировали переход Оливье Жиру в «Интер». Романо не публиковал эту информацию, потому что какой-то источник ее не подтвердил.
В итоге Жиру остался в «Челси».
Обычно рабочий день Фабрицио Романо состоит из не менее 50 звонков. Для себя он выработал схему. Видит слух – дальше действует по шаблону:
1. Сначала он звонит агентам. Романо признается, что сейчас они – основной источник всей информации.
2. Если агент не дает никакой информации, он звонит в клубы. Чаще всего – спортивным директорам. Спортдир «Интера» Пьер Аузилио, например, называет Романо порядочным журналистом, с которым приятно иметь дело.
3. В последнюю очередь Фабрицио Романо звонит игрокам. «Есть одна проблема: часто сами футболисты не знают, что произойдет в ближайшее время. Поэтому это не самый достоверный источник информации».
Так Романо часто работает, если сделки касаются клубов не из Италии. Если медиа обсуждают трансферы клубов Серии А, то он спокойно гоняет по городам, базам и отелям, чтобы первым щелкнуть момент прибытия футболиста или агента/медосмотра/подписания контракта.
«Трансферное окно – это джунгли. Все может произойти. Это как матч Лиги чемпионов. К каждому дню нужно готовиться, чтобы не упустить ничего важного. Я делаю более полусотни звонков в день. Я называю телефон своим другом».
В дни, когда трансферное окно открыто, Романо спит по пять часов – с 5 до 10 утра. Затем просыпается и просто начинает общение с представителями игроков и клубов. Романо живет в Милане и называет город «центром трансферного рынка Италии и Европы» – многие сделки, даже если они касаются зарубежных клубов, проходят там.
«Знаете, не все сделки случаются в офисах клубов. Функционеры, агенты и игроки встречаются где угодно: в отелях или в ресторанах. Поэтому мы будто запускаем ту игрушку, в которой нужно ловить покемонов – мы тоже ловим этих ребят.
Иногда мы тратим часов по девять и не добываем никакой информации. А иногда ты можешь приехать на место, где встретишь Поля Погба и Мино Райолу. И да, встретить Мино Райолу – это какое-то вау!»
Романо замечает, что сейчас трансферный рынок стал сложнее. Главное отличие от рынка десятилетней давности – если раньше клубы договаривались о трансфере за неделю, то сейчас переговоры часто растягиваются на месяц. Просто сейчас стало больше деталей, которые необходимо согласовать.
Например, комиссионные агенту. Романо привел пример – прошлым летом «Ювентус» за пару недель договорился с «Аяксом» о переходе Матиаса Де Лигта. А потом еще месяц делал предложения Райоле по агентским.
Топ самых ярких инсайдов от Фабрицио Романо, которые сбылись
Из последних:
• Кристиан Эриксен в «Интере». Романо сообщил об этом переходе не первый, но точно первый рассказал о деталях сделки.
• Бруну Фернандеш в «Манчестер Юнайтед». Объявил за день до официального релиза.
• Переход Криштиану в «Ювентус».
• Лукаку – в «Интере».
• Лерой Сане и его трансфер в «Баварию». Романо говорит, что этому инсайду добавляет ценность подтверждение от Кристиана Фалька. Фальк – немецкий журналист, который более 20 лет инсайдит про «Баварию» и 16 лет работает в Bild.
Обычно он опровергает много инсайдов про «Баварию» и немецкий футбол. Но этот про Сане Фальк сразу же подтвердил.
Не бывает и без ляпов. Bleacher Report в прошлом году сделал небольшой фильм про Романо. В нем он говорил, что Анхель Корреа очень близок к переходу в «Милан» – в итоге он остался в «Атлетико». В том же фильме он говорил, что Дармиан вряд ли в трансферное окно вернется в Италию. Вернулся – и подписал контракт с «Пармой».
В масштабе всех инсайдов, которые сбылись, ошибки у Романо совсем не фатальные.
Что еще нужно знать о Фабрицио Романо
Сам Романо выделяет две вещи. Первая – фирменный слоган Here we go, который он пишет после каждого твита о завершении сделки.
Вторая – старт карьеры. Первые инсайды Романо дал через пару недель после перехода на Sky Sports Italia. Тогда ему позвонил агент, связанный с академией «Барселоны», и попросил написать о двух его талантливых клиентах.
Этими клиентами были Мауро Икарди и Жерар Деулофеу.