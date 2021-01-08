Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

Почему мы должны верить его инсайдам

Романо – один из тех людей, которые не публикуют инсайды без тщательной проверки.

Он говорил, что закинет что-то в твиттер только после подтверждения минимум трех источников. Простой пример: прошлым летом итальянские медиа форсировали переход Оливье Жиру в «Интер». Романо не публиковал эту информацию, потому что какой-то источник ее не подтвердил.

В итоге Жиру остался в «Челси».

Обычно рабочий день Фабрицио Романо состоит из не менее 50 звонков. Для себя он выработал схему. Видит слух – дальше действует по шаблону:

1. Сначала он звонит агентам. Романо признается, что сейчас они – основной источник всей информации.

2. Если агент не дает никакой информации, он звонит в клубы. Чаще всего – спортивным директорам. Спортдир «Интера» Пьер Аузилио, например, называет Романо порядочным журналистом, с которым приятно иметь дело.

3. В последнюю очередь Фабрицио Романо звонит игрокам. «Есть одна проблема: часто сами футболисты не знают, что произойдет в ближайшее время. Поэтому это не самый достоверный источник информации».

Так Романо часто работает, если сделки касаются клубов не из Италии. Если медиа обсуждают трансферы клубов Серии А, то он спокойно гоняет по городам, базам и отелям, чтобы первым щелкнуть момент прибытия футболиста или агента/медосмотра/подписания контракта.