Как работает один из главных инсайдеров мира. 50 звонков в день, 5 часов сна, 3 проверки инфы

Что еще нужно знать о Фабрицио Романо

Сам Романо выделяет две вещи. Первая – фирменный слоган Here we go, который он пишет после каждого твита о завершении сделки.

Вторая – старт карьеры. Первые инсайды Романо дал через пару недель после перехода на Sky Sports Italia. Тогда ему позвонил агент, связанный с академией «Барселоны», и попросил написать о двух его талантливых клиентах.

Этими клиентами были Мауро Икарди и Жерар Деулофеу.