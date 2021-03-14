Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере

Это первый гол Ламелы в этом сезоне АПЛ. В последнее время он игрок запаса в «Тоттенхэме». В Премьер-лиге у него всего 6 выходов в старте.

Рабоной он забивает не в первый раз. В 2014-м он клал в Лиге Европы – там был тоже потрясающий голешник.