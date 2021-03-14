Ламела закинул изящную рабону «Арсеналу». Это третий такой его гол в карьере
АПЛ, «Арсенал» – «Тоттенхэм». На 19 минуте травмируется Сон, вместо него выходит Ламела. И забивает шедевральный гол.
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Это первый гол Ламелы в этом сезоне АПЛ. В последнее время он игрок запаса в «Тоттенхэме». В Премьер-лиге у него всего 6 выходов в старте.
Рабоной он забивает не в первый раз. В 2014-м он клал в Лиге Европы – там был тоже потрясающий голешник.
Ламела тогда сам офигел:
«Таких голов я еще не забивал. Он совершенно точно лучший в моей профессиональной карьере. Последний раз я изображал нечто подобное еще ребенком, когда выступал за детскую команду «Ривер Плейт». Хотел ли я забить именно таким образом? Вы, что шутите? Конечно, нет. Все произошло так стремительно, как некая вспышка и вот – мяч уже в сетке. Просто в той ситуации подобный удар оказался лучшим решением, наиболее эффективным способом застать вратаря врасплох».
Кстати, вот тот самый гол, который Ламела забивал в детстве – который тоже рабоной.
Главная проблема Ламелы последних сезонов – травмы. За три года он пропустил из-за них 48 матчей (264 дней). Моуринью хвалит Ламелу, но всегда подмечает, что ему мешают травмы:
«Мне нравится Ламела. Первая вещь, которая мне нравится в нем – желание играть. Он хочет брать на себя ответственность. Он никогда не прячется. Всегда хочет получать мяч.
Иногда он немного хаотичен, но это только хорошо, что он бывает таким. Он всегда думает: «Я хочу играть, хочу получить мяч. Если мяч не идет ко мне, то я сам должен дойти до него».
Кстати, гол – не главное событие для Ламелы в лондонском дерби. Во втором тайме он получил красную. А его «Тоттенхэм» проиграл.
Лучше бы забивал рабоче-крестьянские голы, но - в изобилии.