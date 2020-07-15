Суперголешник от Бикфалви из «Урала» – через себя на лету 🪐

«Урал» и «Арсенал» играют в первом матче предпоследнего тура – идут рядом в середине таблицы, теоретически претендуют на место в еврокубках.

«Урал» помимо технической победы над «Оренбургом» дважды выиграл после паузы, оба на результат влиял лидер команды Эрик Бикфалви – забил два гола «Тамбову», сделал ассист Эль-Кабиру против «Динамо».

В игре с «Арсеналом» он забил через себя в падении с подачи Кулакова в борьбе с двумя защитниками. Красота!