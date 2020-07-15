Суперголешник от Бикфалви из «Урала» – через себя на лету 🪐
«Урал» и «Арсенал» играют в первом матче предпоследнего тура – идут рядом в середине таблицы, теоретически претендуют на место в еврокубках.
«Урал» помимо технической победы над «Оренбургом» дважды выиграл после паузы, оба на результат влиял лидер команды Эрик Бикфалви – забил два гола «Тамбову», сделал ассист Эль-Кабиру против «Динамо».
В игре с «Арсеналом» он забил через себя в падении с подачи Кулакова в борьбе с двумя защитниками. Красота!
Это восьмой гол Бикфалви в сезоне. Два он забил с пенальти. Важное в голах с игры – его умение подстраиваться под подачи и прострелы, хотя формально Бикфалви – не нападающий. В первом круге он забил три гола головой, еще два – во втором – ярко демонстрируют, почему гол через себя ему удался так легко.
В игре с ЦСКА Бикфалви точно так же отреагировал на непростую длинную подачу Кулакова – просто пробил по воротам, не обрабатывая мяч. Отбить такое почти невозможно:
А гол «Тамбову» – жонглирование Бавина и разворот Бикфалви. Очень эффектно:
«Арсеналу» в этом сезоне влетел уже второй такой мяч через себя в падении. Первый забил Александр Соболев, еще играя за «Крылья Советов». Оба матча комментировал Роман Нагучев.