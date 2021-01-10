Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям
Пейдж Уильямс – локальная звезда английского футбола. Она – обладатель Кубка Англии среди женщин, победительница женской Серии А и Кубка Италии. В 25 лет у нее были предложения от «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» (от лидеров женской АПЛ), но она стала пожарной.
Почему? Просто она считала, что так сможет приносить обществу больше пользы.
Работала уборщицей и официанткой после тренировок, потому что хотела осваивать новые профессии
Карьера Пейдж Уильямс строится на четырех командах:
- «Эвертон». Родной клуб, с которым она победила в Кубке.
- «Брешиа». Чемпионство в Серии А и победа в Кубке Италии.
- «Верона».
- «Бирмингем».
Уильямс говорит – она считала себя неплохой футболисткой. У нее не было вызова в основную сборную, зато она выиграла чемпионат Европы вместе с командой U19. Карьеру в «Эвертоне» прервала травма крестообразной связки, зато она вернулась после сложного восстановления и решилась на новый опыт – переезд в Италию.
«Когда я лечилась, я поняла, что достигла своего максимума. Да, я играла в основе «Эвертона» всего сезон, но это была мечта – и я ее реализовала. Однажды я позвонила агенту и попросила его найти вариант из-за границы. Так в моей жизни появилась Италия».
Уильямс говорит, что сначала очень боялась переезда, но семья (особенно отец и брат, которые фанатеют от футбола) поддержала ее. В Италии первые полгода она была единственной иностранной футболисткой. Она не знала языка и почти все время проводила сама с собой.
Зато для себя она извлекла выгоду:
- Постоянно сидела за учебниками и изучала итальянский.
- Ходила в кафе рядом с домом, подружилась с местными жителями и совершенствовала свой разговорный.
- Научилась ценить время с собой.
Год в «Брешии», год в «Вероне» – и Уильямс вернулась в Англию, где ее приютил «Бирмингем».
«Я поняла, что соскучилась по дому. В тот же день, как я сказала агенту, что хочу вернуться, мне позвонил генеральный директор «Бирмингема». Знаете, не было разговора про зарплату и контракт. Было что-то типа: «Добрый день, слышали, вы ищете клуб. Приезжайте к нам, вы нам очень нужны». Я сразу согласилась».
В «Бирмингеме» параллельно с матчами и тренировками она работала официанткой в бургерной. На самом деле это был не единственный раз, когда Уильямс совмещала футбол с другим делом.
В «Эвертоне» она подрабатывала баристой в трех кафе, на почте, стригла газоны. В Италии через хозяйку квартиры, которую снимала, устроилась уборщицей. Во время игры за «Бирмингем» работала официанткой в кафе.
Первая причина такой универсальности – нехватка денег. «У меня нет ни собственного дома, ничего. Девушкам в футболе платят не очень много. Так что важно иметь хотя бы небольшие сбережения».
Вторая – она хотела чего-то нового. «Я чувствовала, что мне надоедал футбол. Я поставила перед собой задачу: нужно приспосабливаться к жизни, чтобы после завершения карьеры не остаться ни с чем».
Уильямс признается: «Бирмингем» – лучшее время в ее карьере. После ухода оттуда летом 2019-го у нее были предложения от «Челси», «Тоттенхэма» и «Манчестер Сити» (главные в женской АПЛ). Но самым настойчивым был «Реал».
«После завершения контракта в «Бирмингеме» я поехала в Мадрид на предсезонку с «Реалом». Все там буквально заставляли меня поверить, что я подпишу контракт с клубом. Я тренировалась, руководство выделило мне персонального переводчика, который к тому же подтягивал меня в языке в свободное время.
Однажды я была я встретила на базе Марсело. Он пожелал мне доброго утра. И тут я офигела. Я уже чувствовала, что скоро стану постоянным игроком этой команды».
Но сделка Уильямс с «Реалом» сорвалась, потому что для ее введения состав «Реалу» нужно было вывести одну иностранку – для нее подбирали вариант с арендой, но не уложились в трансферное окно. Тогда Уильямс вернулась в Англию и задумалась об уходе из футбола. На тот момент ей было 25 лет.
Уильямс ушла в пожарные. Говорит, это главный вызов в ее жизни – и этим она очень гордится
«Я очень долго общалась с мамой. Я просила у нее совета, чем заняться в дальнейшем. У меня нет образования, я мало что умею. Она предложила мне работу в пожарной службе – я сразу же согласилась».
Весной 2020-го Пейдж Уильямс стала пожарной. Несколько историй от нее про новую работу:
• «Самое сложное – физическая подготовка. Я думал, что мне дастся это легко, но это очень-очень сложно. Мы прыгаем по лестницам, учимся быстро орудовать топором, ходим в защитных масках».
• «У меня не было выездов на большие пожары. Пока что только на локальные небольшие возгорания. Ты едешь на места с инженером и парочкой напарников. Пока инженер трудится над, например, проводкой, ты просто ждешь и смотришь, чтобы ничего не загорелось».
• «Я работала с детьми в особых образовательных группах и параллельно проходила курсы на службу. Знаете, с детьми иногда сложнее, чем с огнем».
• «Самый волнительный момент – замер данных под форму. Когда мне сказали, что через неделю придет моя форма, я чуть ли не пищала от счастья».
У Уильямс закрытый верифицированный профиль в инстаграме. На аватарке – она в пожарной форме.
А вот самый главный вывод Пейдж Уильямс по теме смены работы:
«Я не говорю, что никогда больше не надену бутсы и не буду играть. Но от футбола я больше не получаю такого кайфа, как от моей нынешней работы. В футболе от меня зависело, пропустим ли мы гол. Тут от меня зависят жизни. Мне нравится серьезность работы в пожарной службе. Я понимаю всю ответственность».
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