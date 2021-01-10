Футболистка не перешла в «Реал», бросила спорт и ушла в пожарные. Гордится: теперь ее работа помогает людям

Год в «Брешии», год в «Вероне» – и Уильямс вернулась в Англию, где ее приютил «Бирмингем».

«Я поняла, что соскучилась по дому. В тот же день, как я сказала агенту, что хочу вернуться, мне позвонил генеральный директор «Бирмингема». Знаете, не было разговора про зарплату и контракт. Было что-то типа: «Добрый день, слышали, вы ищете клуб. Приезжайте к нам, вы нам очень нужны». Я сразу согласилась».

В «Бирмингеме» параллельно с матчами и тренировками она работала официанткой в бургерной. На самом деле это был не единственный раз, когда Уильямс совмещала футбол с другим делом.

В «Эвертоне» она подрабатывала баристой в трех кафе, на почте, стригла газоны. В Италии через хозяйку квартиры, которую снимала, устроилась уборщицей. Во время игры за «Бирмингем» работала официанткой в кафе.

Первая причина такой универсальности – нехватка денег. «У меня нет ни собственного дома, ничего. Девушкам в футболе платят не очень много. Так что важно иметь хотя бы небольшие сбережения».

Вторая – она хотела чего-то нового. «Я чувствовала, что мне надоедал футбол. Я поставила перед собой задачу: нужно приспосабливаться к жизни, чтобы после завершения карьеры не остаться ни с чем».