Фердинанд Фельдхофер
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#Фердинанд Фельдхофер #Футбол #Лига Европы #ЦСКА #Вольфсберг

Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу

вчера, 15:03
Илья Егоров

инстаграм «Вольфсберга»

ЦСКА готовится к Лиге Европы. Первый соперник – австрийский «Вольфсберг», который сейчас тренирует 40-летний Фердинанд Фельдхофер.

Некоторые факты о нем:

⚽️ Фельдхофер был средним игроком. Всю карьеру провел в Австрии, а главным клубом стал «Штурм». С ним он поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, а еще трижды побеждал в чемпионате.

🚶‍♂️ Фельдховер стал свободным агентом в 33 и сразу же закончил. Позже он говорил, что были предложения только от средних австрийских команд – переходить туда не хотел, потому что футбол уже надоел за 15 лет.

🔙 Вернулся через два года, но уже тренером. В первом интервью сказал:

«Я думал, что никогда не вернусь, но я очень сильно ошибался. У футбола есть поразительное свойство притягивать людей, которые однажды им заинтересовались. Так и со мной. Однажды дома, когда я проводил очередной вечер за просмотром телевизора, вдруг понял, что здорово соскучился по тренировкам и матчам».

🍏 Первым местом работы был «Лафниц». Главное достижение там – выход во второй дивизион. 

📞 «Вольфсберг» позвал его в 2019-м, когда прошлый тренер Герхард Штрубер уехал в «Барнсли».

Теперь главной. Между игровой и тренерской карьерой были два года перерыва. Фельдховер работал менеджером по маркетинговому развитию в IT. За два года он сменил две фирмы, а потом говорил:

«Сразу же после игровой карьеры я ушел из футбола. Не секрет, что я думал о возвращении, но для этого мне нужно было соскучиться по нему. Работа в другой области помогла мне это сделать».

Фельдхофер изначально работал в фирме у знакомого. Зарплата была сильно меньше футбольной – но его это не смущало. На всякий случай дома уже лежала лицензия тренера категории А, которую он получил еще в «Штурме». Благодаря ей он ушел из IT в «Лафниц».

«Я думал, что начну карьеру с должности помощника главного тренера. Но мне предложили должность главного. Я не смотрел на статус клуба. Я просто сразу принял предложение, не обговаривая его с агентом. Кому в голову придет так бездарно упустить такую возможность?»

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