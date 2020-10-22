Тренер «Вольфсберга» работал маркетологом в IT. Специально, чтобы соскучиться по футболу

ЦСКА готовится к Лиге Европы. Первый соперник – австрийский «Вольфсберг», который сейчас тренирует 40-летний Фердинанд Фельдхофер.

Некоторые факты о нем:

⚽️ Фельдхофер был средним игроком. Всю карьеру провел в Австрии, а главным клубом стал «Штурм». С ним он поиграл и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, а еще трижды побеждал в чемпионате.

🚶‍♂️ Фельдховер стал свободным агентом в 33 и сразу же закончил. Позже он говорил, что были предложения только от средних австрийских команд – переходить туда не хотел, потому что футбол уже надоел за 15 лет.

🔙 Вернулся через два года, но уже тренером. В первом интервью сказал:

«Я думал, что никогда не вернусь, но я очень сильно ошибался. У футбола есть поразительное свойство притягивать людей, которые однажды им заинтересовались. Так и со мной. Однажды дома, когда я проводил очередной вечер за просмотром телевизора, вдруг понял, что здорово соскучился по тренировкам и матчам».

🍏 Первым местом работы был «Лафниц». Главное достижение там – выход во второй дивизион.

📞 «Вольфсберг» позвал его в 2019-м, когда прошлый тренер Герхард Штрубер уехал в «Барнсли».