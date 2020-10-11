Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб

Кто такой Гюнеш: попал в профессиональный футбол из любителей, а потом чуть не ушел из него ради работы в школе

Гюнеш родился в Трабзоне и всю игровую карьеру связал с этим городом. Сначала был любительский «Себат»: играл за них и параллельно получал техническое образование, совсем не думая о профессиональной карьере.

«Я говорил с родителями о футболе. Мы как-то решили, что это не самое важное дело в жизни, поэтому, чтобы мне никто не запрещал спокойно тренироваться в свободное время, я учился.

Я закончил технический колледж и получил диплом о техническом образовании. Как-то на наш «Себат» заглянули представители «Трабзонспора», и я им понравился. Мы быстро договорились о контракте. Тогда я не думал, что это приведет к чему-то хорошему».

За «Трабзонспор» Гюнеш отыграл 15 лет. Но прямо во время игровой карьеры начал другую – преподавательскую. С 1978-го по 1983-й он работал учителем окружающего мира в сельской школе (в деревне недалеко от Трабзона). А после этого говорил:

«Мне нравилось рассказывать детям, как устроен мир, что нового в нем происходит. Конечно, они слушали меня, но все вопросы были связаны с футболом. Я не мог на них ругаться, я просто отвечал».