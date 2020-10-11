Тренер Турции работал учителем в начальной школе. Хотел бросить футбол ради нее, но ушел ассистентом в родной клуб
В ноябре-2018 из сборной Турции ушел Мирча Луческу, и она полгода была без постоянного тренера. В марте 2019-го он наконец-то появился – в сборную вернулся Шенол Гюнеш.
Гюнеш тренировал Турцию с 2000-го по 2004-й, выводил ее на ЧМ-2002, а потом его уволили из-за провала в отборе к Евро-2004.
Сейчас – новый заход. Гюнеш говорит, за 14 лет вне сборной набрался опыта и готов к новому вызову.
Кто такой Гюнеш: попал в профессиональный футбол из любителей, а потом чуть не ушел из него ради работы в школе
Гюнеш родился в Трабзоне и всю игровую карьеру связал с этим городом. Сначала был любительский «Себат»: играл за них и параллельно получал техническое образование, совсем не думая о профессиональной карьере.
«Я говорил с родителями о футболе. Мы как-то решили, что это не самое важное дело в жизни, поэтому, чтобы мне никто не запрещал спокойно тренироваться в свободное время, я учился.
Я закончил технический колледж и получил диплом о техническом образовании. Как-то на наш «Себат» заглянули представители «Трабзонспора», и я им понравился. Мы быстро договорились о контракте. Тогда я не думал, что это приведет к чему-то хорошему».
За «Трабзонспор» Гюнеш отыграл 15 лет. Но прямо во время игровой карьеры начал другую – преподавательскую. С 1978-го по 1983-й он работал учителем окружающего мира в сельской школе (в деревне недалеко от Трабзона). А после этого говорил:
«Мне нравилось рассказывать детям, как устроен мир, что нового в нем происходит. Конечно, они слушали меня, но все вопросы были связаны с футболом. Я не мог на них ругаться, я просто отвечал».
После завершения карьеры Гюнеш хотел отойти от футбола – даже вернулся в ту школу, в которой преподавал ранее. Но в 1988-м его позвали работать ассистентом в «Трабзонсопор». Через год он начал самостоятельную карьеру.
В Турции до сих пор посмеиваются над Гюнешем: он топил против легионеров, но однажды сыграл только иностранцами
«В Турции полно хороших футболистов, но у них просто нет возможности закрепиться. В нашем чемпионате много иностранцев. Будь я руководителем лиги, я бы действовал в пользу ужесточения лимита. Желательно, чтобы иностранных игроков либо не было бы вообще, либо они были по парочке в каждой команде».
Гюнеш выступил с такой речью в 2013-м. В 2015-м он пришел в «Бешикташ». В 2016-м вышел на матч Лиги чемпионов со всеми легионерами в составе. Турки были только в запасе.
Гюнеш не любит отвечать на колкие вопросы, но тут он спокойно ответил на провокацию:
«Да, я не отказываюсь от своих слов: нам нужно больше сильных турков. Правда в том, что перед «Наполи» именно эти игроки находились в лучшей форме».
Что еще интересного о нем есть:
- В 2002-м вывел сборную на ЧМ – туда она попала впервые за 48 лет. Тогда он стал тренером года (по версии УЕФА).
- Рекордный момент для чемпионата Турции – он дважды упустил чемпионство в последнем туре – в сезоне-1995/96 и в сезоне-2011/12. Оба раза тренировал «Трабзонспор».
- В 2018-м, когда Гюнеш тренировал «Бешикташ», он пострадал в матче с «Фенербахче». Фанат швырнул в толпу игроков «Бешикташа» кресло: оно задело Гюнеша и разбило ему голову.