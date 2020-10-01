Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков

Матч за Суперкубок Германии – это не только очередная победа «Баварии» и трофейный рекорд Томаса Мюллера. Главным арбитром на игре работала Бибиана Штайнхаус. Это первый случай в истории Германии, когда мужской матч за трофей такого уровня судила женщина.

Бибиане Штайнхаус 41 год. В детстве она сама занималась футболом, но потом забросила игру ради судейской карьеры. Штайнхаус работала судьей с 1999 года, а параллельно пошла в полицию Ганновера. Опыт в должности полицейского научил ее новому подходу к жизни и судейству.

Так мыслит Штайнхаус, когда сравнивает полицию и футбол: «Полицейский всегда имеет дело с двумя сторонами одной ситуации. На футбольном поле все тоже происходит почти так. Дело не в том, чтобы быть женщиной или мужчиной. Речь идет о том, чтобы быть лучшим человеком для работы».