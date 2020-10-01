Первая женщина-судья в Германии. Работала в полиции, ссорилась с Гвардиолой и бесила игроков
Матч за Суперкубок Германии – это не только очередная победа «Баварии» и трофейный рекорд Томаса Мюллера. Главным арбитром на игре работала Бибиана Штайнхаус. Это первый случай в истории Германии, когда мужской матч за трофей такого уровня судила женщина.
Бибиане Штайнхаус 41 год. В детстве она сама занималась футболом, но потом забросила игру ради судейской карьеры. Штайнхаус работала судьей с 1999 года, а параллельно пошла в полицию Ганновера. Опыт в должности полицейского научил ее новому подходу к жизни и судейству.
Так мыслит Штайнхаус, когда сравнивает полицию и футбол: «Полицейский всегда имеет дело с двумя сторонами одной ситуации. На футбольном поле все тоже происходит почти так. Дело не в том, чтобы быть женщиной или мужчиной. Речь идет о том, чтобы быть лучшим человеком для работы».
Штайнхаус завершила карьеру судьи сразу после матча за Суперкубок. Ее работа – в достижениях, скандалах и историях:
✔️ В женском футболе Штайнхаус судила матчи всех главных турниров. В 2011-м работала на ЧМ, в 2012-м – на финале Олимпиады. В 2017 году Штайнхаус была главной на финале женской Лиги чемпионов.
✔️ Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в истории Бундеслиги. В 2017 году она получила назначение на игру «Герты» и «Вердера». Всего Штайнхаус отсудила в Бундеслиге 23 матча, работала во Второй Бундеслиге (92), была главной на 13 матчах Кубка Германии.
✔️ Иранское телевидение отменяло трансляцию матча «Аугсбурга» и «Баварии», потому что Штайнхаус работала на нем в шортах. Показывать такое на государственном ТВ в Иране просто запрещено. Из-за ее назначения в стране не транслировали и Суперкубок Германии, хотя сначала показ был в планах.
✔️ Футболисту Кериму Демирбаю не понравилась работа Штайнхаус во время игры «Фортуны» и «Франкфурта». Тогда он сказал, что женщинам не место в футболе. Итог: дисквалификация сразу на пять матчей, два из них условно.
✔️ Штайнхаус всегда мечтала вдохновлять женщин своим примером: «Люди могут делать все: руководить страной, лететь на Луну, что угодно. У обоих полов есть большие возможности. За это я ценю жизнь. Рада, что Германия в этом отношении довольно далеко впереди».
✔️ В Бундеслиге Штайнхаус пересеклась с Гвардиолой. Тот иронично пожал ей руку прямо во время матча и попытался обнять. Штайнхаус отодвинула его руку и отошла на несколько метров. Гвардиолу чуть не дисквалифицировали за влияние на судью.
✔️ В обычной жизни Штайнхаус встречается с бывшим судьей Говардом Уэббом. Тот ради нее в 2016 году расстался с женой. Об окончании карьеры арбитра Штайнхаус задумалась во время паузы из-за пандемии. Говорит, что все переосмыслила и переоценила.
✔️ Президент DFB Фриц Келлер так охарактеризовал вклад Штайнхаус в немецкий спорт после игры Суперкубка Германии: «Это великий судья, выдающийся человек и новатор. Бибиана всегда останется образцом для подражания».
✔️ Назначение Штайнхаус на матч Суперкубка Германии – это все-таки не главное достижение женщины в мире мужского футбола. В 2019 году француженка Стефани Фраппар работала главным арбитром в матче за Суперкубок Европы.