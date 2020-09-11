«Я выбью эту дверь». Девушка будет играть за мужскую команду из родного города

Юки Нагасато 33 года. Она большая звезда женского футбола: играла «Челси», «Вольфсбург» и «Франкфурт», вместе с Японией становилась чемпионкой мира, брала серебряные медали и выигрывала чемпионат Восточной Азии.

С 2017 года Нагасато играет в «Чикаго Ред Старз». Оттуда она уже во второй раз уходит в аренду. До этого – в женский клуб «Брисбен Роар» из Австралии. Сейчас Нагасато временно вернулась в родной город Ацуги. Там она сыграет в аренде за клуб «Хаябуса Элевен». За любительский мужской клуб.

«Хаябуса Элевен» играет в лиге префектуры Канагава. Нагасато вернется в «Чикаго Ред Старз» к началу предсезонки в 2021 году. Других деталей по контракту нет, но полноценно переходить в мужской футбол она не собирается. Еще в «Чикаго» в 2019 году Нагасато лидировала в лиге по голевым передачам и была шестой по голам (все – по 8).