«Я выбью эту дверь». Девушка будет играть за мужскую команду из родного города
Юки Нагасато 33 года. Она большая звезда женского футбола: играла «Челси», «Вольфсбург» и «Франкфурт», вместе с Японией становилась чемпионкой мира, брала серебряные медали и выигрывала чемпионат Восточной Азии.
С 2017 года Нагасато играет в «Чикаго Ред Старз». Оттуда она уже во второй раз уходит в аренду. До этого – в женский клуб «Брисбен Роар» из Австралии. Сейчас Нагасато временно вернулась в родной город Ацуги. Там она сыграет в аренде за клуб «Хаябуса Элевен». За любительский мужской клуб.
«Хаябуса Элевен» играет в лиге префектуры Канагава. Нагасато вернется в «Чикаго Ред Старз» к началу предсезонки в 2021 году. Других деталей по контракту нет, но полноценно переходить в мужской футбол она не собирается. Еще в «Чикаго» в 2019 году Нагасато лидировала в лиге по голевым передачам и была шестой по голам (все – по 8).
«Играть за клуб из родного города в мужской лиге было моей мечтой. Думаю, это будет тяжелое и неизведанное путешествие, но я выбью эту дверь. Собираюсь приложить все усилия, которые смогу. Надеюсь, что мой вызов дойдет до всех, кому это нужно как сообщение», – написала Нагасато в инстаграме сразу после аренды.
Нагасато подробно объяснила мотивацию по переходу в мужской клуб: «Я хочу донести до всех девушек, которые играют в футбол с мальчиками, что женщины всегда могут присоединиться к мужской команде и бросить вызов самим себе». Она вдохновлялась идеями американки Меган Рапино по равенству полов.
В «Хаябуса Элевен» Юки Нагасато сыграет вместе со старшим братом. Генки Нагасато сам был профессиональным футболистом и даже выступал на уровне японской J-лиги. Он уже рассказал, что сестра говорила о мечте сыграть с мужчинами более десяти лет. Генки Нагасато повлиял на ее решение и помог с осуществлением аренды.
До перехода Нагасато женщины в Японии никогда не играли за мужские футбольные клубы. Вот часть сообщения от «Хаябуса Элевен» во время представления Нагасато в соцсетях: «В Ацуги пройдет историческое испытание для профессионального игрока женского пола, который впервые в истории войдет в состав мужской команды».
За пределами Японии такие истории уже были. ESPN вспомнил случай с переходом вратаря сборной Канады Стефани Лаббе. В 2018 году она присоединилась к мужскому клубу «Калгари Футхиллз», с которым провела несколько тренировок. Выйти на поле в официальных матчах Лаббе не смогла из-за правил лиги. Тогда вернулась к женщинам.
В августе 2020 19-летняя Эллен Фоккема получила официальное разрешение на игру с мужчинами в Голландии. В сезоне-2020/21 она сыграет за любительскую команду «Фоарут» в четвертом дивизионе. Так вышло из-за эксперимента: если все получится, девушкам могут массово разрешить участие в соревнованиях с мужчинами.