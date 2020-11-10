Ворм год назад – вратарь «Тоттенхэма». Сейчас – владелец парикмахерской в голландской деревне
В конце октября 2020-го вратарь Михел Ворм объявил, что заканчивает карьеру. Он был к этому близок еще летом прошлого года – закончился контракт с «Тоттенхэмом», новый клуб не нашелся.
Но осенью 2019-го травмировался Льорис, и Ворм отыграл еще сезон. За шесть лет в «Тоттенхэме» он сыграл в АПЛ 13 матчей.
Этим летом Ворм еще не думал уходить из футбола:
«Точно решил, что не поеду в другую страну. Только Нидерланды. Или максимум Бельгия. Но предложений не было, а потом еще посмотрел, как играют на пустых стадионах и понял, что все действительно складывается хорошо.
Не знаю, использовал ли я все шансы в карьере. Я всегда говорю сначала «А», а потом думаю, что надо было выбирать «Б». Но ко мне хорошо относились в «Тоттенхэме», и я не так много думал, что я всего лишь второй вратарь».
Сейчас Ворм вернулся домой и живет в пригороде Утрехта (там живут около шести тысяч человек).
Ворм управляет парикмахерской, которой владел его отец. И там еще можно посмотреть футбол и сделать маникюр.
«Конечно, я сам никого не стригу. Но в детстве я тут помогал папе и даже убирался. А сейчас снова тут. Круг замкнулся».