Джо Харт

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«Тоттенхэм» подписал 33-летнего Джо Харта
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Вратарь «Тоттенхэма» написал в инсте: «Работа сделана» – у поста о вылете его клуба из Лиги Европы 🤔
#Джо Харт
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